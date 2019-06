Vilda: "Garantizamos dejarnos la vida en el campo y dar el tono que espera todo el mundo"

Publicado 23/06/2019 14:03:54 CET

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El selección español femenino de fútbol, Jorge Vilda, ha garantizado que sus jugadoras se dejarán "la vida en el campo" y que ofrecerán "el tono que espera todo el mundo" en el duelo de octavos de final del Mundial de Francia de este lunes ante la poderosa Estados Unidos (18.00 horas), recordando que el grupo siempre "se crece ante los grandes rivales".

"Garantizamos dejarnos la vida en el campo. Esperamos dar el tono esperado por todo el mundo. ¿Que es difícil? Pues sí, es muy difícil, tenemos que ser realistas, pero las claves del partido y de cómo lo vamos a afrontar las tenemos claras, somos los primeros que confiamos en nuestras opciones y estamos centrados en ofrecer nuestra mejor versión", declaró en rueda de prensa, en la que compareció junto a las jugadoras Irene Paredes y Marta Torrejón.

Aunque son conscientes de que las estadounidenses son "la selección número uno en el ranking" y que es "obvio" que son "las favoritas", descartó que vayan a ganar fácilmente. "Nos están diciendo que nos pueden arrasar, y puede ser; me siento un privilegiado por entrenar a 23 jugadoras que sé que se van a dejar la vida en el campo. Con esa actitud, nosotros vamos a dar el tono que espera todo el mundo, seguro, no cabe la menor duda", advirtió.

"Podemos plantarle cara, y el nivel competitivo es algo que va a ser determinante mañana en el partido; si nosotros solo vemos camisetas blancas, no vemos nombres, podremos competir el partido, y así lo estamos planteando. Somos un equipo valiente, atrevido, que siempre se crece ante los grandes rivales y da un punto más, y eso es lo que va a hacer mañana España, dejarse la vida en el campo", añadió.

Además, el técnico madrileño aseguró que van a mantener su "estilo" y "filosofía". "Nuestra forma de jugar es conocida y reconocible. Delante de estas selecciones te cuesta más. Es una selección que en transición te puede hacer muchísimo daño, que en banda tiene las jugadoras más rápidas y más hábiles del mundo; es algo que tenemos que contrarrestar para tener la posesión. Pero si tenemos la posesión es para intentar generar ocasiones y acercamientos. Sabemos que en los últimos siete partidos nadie les ha conseguido hacer gol y que lleva 47 partidos anotando. Te enfrentas a las mejores, tienen los mejores números, pero las estadísticas están para romperlas", recordó.

Así, subrayó que la esencia de España "va a ser la misma". "Depende del rival y el partido se pueden hacer ligeros cambios, pero nosotras vamos a ser fieles a lo nuestro. Cualquiera de las 23 jugadoras que juegue va a dar el cien por cien tanto en este partido como cuando hemos jugado contra el número 100 del ranking", expresó.

Como referencia, podrían tomar el partido contra Alemania, a pesar de la derrota (1-0). "Fue un partido que se hizo bien en general. Hubo momentos buenos, pero el equipo ha ido a más en cuanto a juego y competitividad. Mañana nos enfrentamos a una selección que seguramente tenga a cinco o seis jugadoras de las mejores del mundo, pero España también tiene un buen número de jugadoras que pueden estar entre las mejores, sin lugar a dudas. Estoy seguro de que mañana lo van a querer demostrar y lo van a demostrar", expuso.

Sobre el juego a balón parado de las estadounidenses, Vilda explicó que "se nota la influencia del fútbol americano", donde "la estrategia" es algo que "les gusta entrenar" y que puede ser "un ejemplo para todos". "Lo tienen muy bien entrenado, tienen alternativas, jugadoras que lanzan muy bien y es uno de sus puntos fuertes, para el que también estamos preparados", apuntó.

En cuanto a la duda de su jugadora estrella, Alex Morgan, considera que no cambia demasiado su planteamiento. "Tuvo un golpe en el gemelo, pero nosotras no estamos pensando si juega esa 'nueve' u otra delantera centro. Es el mejor equipo del mundo, de las mejores jugadoras del mundo, y no creo que afecte mucho a su once ni a nosotros", indicó.

Por otra parte, Vilda reconoció que no les inquietan las previsiones de calor para la hora del encuentro. "Sabemos desde hace unos días que la previsión puede ser de mucho calor. Nosotros estamos adaptados; antes de viajar a Francia, en Madrid estuvimos entrenando a esa misma temperatura o más. Es algo que las jugadoras conocen, a lo que están adaptadas, así que no creo que sea un inconveniente para el partido", señaló.

Por último, el seleccionador español se mostró emocionado con el seguimiento que está teniendo el Mundial en España. "La difusión y el seguimiento de este Mundial ha sido algo excepcional. Me encantaría se mantuviese en el tiempo, que no fuese flor de un día. Estoy convencido de que todo lo que se está haciendo es porque se cree de verdad en el fútbol femenino y se está apostando definitivamente por él en todos los ámbitos: instituciones y medios", concluyó.