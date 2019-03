Vilda: "Sería una gran noticia tener VAR para que fuese un Mundial más justo"

Publicado 13/03/2019 14:00:25 CET

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de la Absoluta femenina, Jorge Vilda, está "expectante y atento" ante la posible implementación del VAR en el próximo Mundial de Francia, lo que sería "una gran noticia" porque habría un campeonato "mucho más justo".

"Es algo que no está confirmado, pero me consta que la FIFA está trabajando mucho para implantarlo. Sería una gran noticia, porque tendríamos un Mundial mucho más justo", señaló Vilda en el foro debate celebrado este miércoles sobre el VAR en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), dejando claro que "haya VAR o no, el trabajo de las árbitras está siendo excelente".

Ante esa posibilidad real de que el videoarbitraje llegue al Mundial que se celebrará en Francia a partir del 7 de junio, el seleccionador se mostró "expectante y atento" para llegar "bien preparados" sobre su funcionamiento.

"Pienso que sería bueno para el fútbol femenino, sería un paso más. Lo primero que pensé es que se desnaturaliza mucho el juego, pero se está demostrando que no es así", confesó el también director técnico del fútbol femenino de la RFEF.

"Personalmente, soy defensor de un fútbol limpio y las simulaciones no me gustan y con el VAR se anulan casi por completo, con el 97 por ciento de acierto, un sobresaliente. Si tenemos VAR en el Mundial femenino, bienvenido sea", concluyó Vilda.