Villarreal - Athletic Club: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal recibe este sábado en el estadio de la Cerámica al Athletic Club, en la jornada 7 de LaLiga EA Sports, un duelo entre dos equipos Champions que se encuentran en dinámicas distintas, con los 'groguet' en tercera posición tras ganar a domicilio al Sevilla mientras que los rojiblancos encadenan tres partidos sin lograr el triunfo.

POSIBLES ALINEACIONES

Villarreal: Luiz Junior; Mouriño, Veiga, Rafa Mir, Cardona; Buchanan, Thomas, Gueye, Solomon; Pépé y Mikautadze.

Athletic Club: Unai Simón; Areso, Vivian, Laporte, Yuri; Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Navarro; y Berenguer.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Villarreal y Athletic Club de la jornada 7 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 27 de septiembre a las 21.00 horas en el estadio de La Cerámica.

DÓNDE VER

El duelo entre los 'groguets' y los rojiblancos se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.