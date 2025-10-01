El Villarreal empieza a competir la Champions

El 'submarino' resistió la reacción de la Juventus para puntuar (2-2) en el 90'

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El Villarreal empezó la Liga de Campeones en La Cerámica con un intenso empate (2-2) contra la Juventus este miércoles gracias al gol definitivo de Renato Veiga en el minuto 90, premio a la insistencia de un 'Submarino' que lo pasó mal en el segundo tiempo.

Los de Marcelino García Toral se fueron al descanso con el 1-0 de Georges Mikautadze, y con la sensación de haber perdonado un resultado mejor. Sin embargo, al poco de la reanudación, la 'Juve' remontó y sacó del encuentro a un Villarreal sin reacción.

El cuadro amarillo, que perdió la primera jornada contra el Tottenham, comprobó la exigencia de la Champions, pero jugar en casa ayudó al 'Submarino' a no ser hundido. Los locales supieron sufrir tras los goles de Federico Gatti, de chilena, y Francisco Conceiçao, tras un error de Dani Parejo, para rascar un punto en el 90'.

Al final, el partido se acabó pronto para un Villarreal eléctrico en el primer tiempo. El ida y vuelta reinó sobre el césped, una transición tras otra que también conllevó a la precipitación a la hora de definir. No falló Mikautadze en una contra perfecta, pero Alfonso Pedraza le pegó al palo y, sobre todo, Tajon Buchanan perdonó la más clara para doblar la renta local.

Yildiz fue el peligro de 'la Vecchia Signora'. El equipo italiano castigó a los de Marcelino con un mejor regreso de vestuarios, con el 1-1 de Gatti tras un saque de banda. La 'Juve' ya había avisado incluso y, tras empatar, culminó la remontada poco después en un regalo de Parejo al jugador más peligros del rival, Conceiçao.

La entrada de Alberto Moleiro dio algo de criterio al Villarreal, pero el doble golpe tardó en asimilarlo el 'Submarino'. La Juventus ayudó con un repliegue casi instintivo y los de Marcelino encontraron tranquilidad para buscar sus ocasiones. Fue a balón parado donde las encontró y, de hecho, fue en un saque de esquina en el 90' de donde Veiga cabeceó el 2-2.

La afición de La Cerámica sin duda empujó a un Villarreal que creyó que había hecho méritos como para pelear algo y, reclamando un penalti a Cardona en la última, se le antojó poco al final. El primer punto sumó 'Submarino', que pese a las bajas empieza a pillar el tono 'Champions', mientras los de Igor Tudor firman su segundo.

FICHA TÉCNICA:

--RESULTADO: VILLARREAL, 2 - JUVENTUS, 2. (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

VILLARREAL: Tenas; Mouriño, Marín, Veiga, Pedraza (Cardona, min.76); Buchanan (Moleiro, min.64), Parejo (Oluwaseyi, min.64), Gueye, Comesaña; Pepe y Mikautadze (Ilias, min.76).

JUVENTUS: Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso (Rugani, min.80), McKennie, Locatelli, Cabal (Mario, min.16); Koopmeiners (Conceiçao, descanso), Yildiz (Adzic, min.80); y David (Vlahovic, min.86).

--GOLES:

1 - 0, min.18, Mikautadze.

1 - 1, min.49, Gatti.

1 - 2, min.56, Conceiçao.

2 - 2, min.90, Renato Veiga.

--ÁRBITRO: István Kovács (ROU). Amonestó a Ilias (min.85) por parte del Villarreal. Y a Cabal (min.6), Cambiaso (min.80) y Conceiçao (min.96) en la Juventus.

--ESTADIO: La Cerámica.