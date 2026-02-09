Villarreal - Espanyol: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones

Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 9 febrero 2026 11:17
   MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El Villarreal CF espera poner fin este lunes, en el último partido de la vigésima tercera jornada de LaLiga EA Sports, a una serie de cinco encuentros sin conseguir la victoria para tratar de afianzase en su posición 'Champions', todo frente a un RCD Espanyol que también atraviesa una racha negativa de resultados.

   POSIBLES ALINEACIONES

   Villarreal: Luiz Junior; Mouriño, Rafa Marín, Veiga, Cardona; Pépé, Gueye, Parejo, Moleiro; Mikautadze, Gerard.

   RCD Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Salinas; Lozano, Urko, Edu Expósito; Dolan, Roberto y Pere Milla.

   HORA Y FECHA

   El partido que enfrenta a Villarreal y Espanyol de la jornada 23 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el lunes 9 de enero a las 21.00 horas en el estadio de La Cerámica.

   DÓNDE VER

   El duelo entre los 'groguets' y los pericos se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.

