El Villarreal quiere confirmar su excelsa primera vuelta en LaLiga EA Sports

El Villarreal CF recibirá este sábado casa al Deportivo Alavés con el objetivo de mantenerse en la pugna por los puestos cabeceros y ante un adversario que necesita reaccionar, mientras que el Real Betis buscará consolidarse en zona europea contra el colista Real Oviedo, a la par que Valencia CF y Elche CF vivirán su derbi regional en una jornada 19 donde Girona FC y CA Osasuna tendrán un duelo directo.

En el Estadio de la Cerámica (16.15 horas), el Villarreal querrá cerrar esta primera vuelta de LaLiga EA Sports lo más cerca posible del líder FC Barcelona y del segundo clasificado, el Real Madrid, así como abrir algo de hueco respecto al cuarto, un Atlético de Madrid que esta semana jugaba la Supercopa de España junto a culés y merengues.

Gracias a su 1-3 del pasado fin de semana en el Estadio Martínez Valero, el 'Submarino Amarillo' frenó la decepcionante forma con la que había cerrado el 2025, a razón de tres derrotas consecutivas que le apearon de la Copa del Rey y certificaron su eliminación matemática en la liguilla de la Liga de Campeones, así que ahora espera volver a la senda del triunfo en casa y olvidar su anterior derrota ante el Barça.

Los 'groguets' como locales solo han dejado escapar cinco puntos esta temporada en Liga (7V, 1E y 1P), balance que ansía ampliar contra un Alavés que viaja en un momento delicado y que únicamente ha sacado cuatro puntos de 24 posibles lejos de Vitoria. El equipo babazorro suma una solitaria victoria en sus últimos siete partidos ligueros --contra la Real Sociedad (1-0)--, viéndose reducida de forma exponencial su distancia con la zona más baja de la tabla; de consumar una derrota, podría acabar la primera vuelta del torneo en puestos de descenso.

Marcelino García Toral no podrá contar en el bando amarillo con los lesionados Logan Costa, Willy Kambwala y Pau Cabanes, y tiene la duda del defensor Pau Navarro por molestias. Por su parte, Eduardo Coudet tan solo cuenta con la baja del sancionado Carlos Benavidez, aunque tiene entre algodones a Lucas Boyé, goleador en el último encuentro.

EL BETIS PONE A PRUEBA A ALMADA EN EL TARTIERE

El Estadio Carlos Tartiere abrirá la tanda sabatina a las 14.00 horas en un duelo de situaciones diferentes para ambos a nivel clasificatorio. Los ovetenses son últimos con unos registros que no auguran final positivo, aunque se agarran a poder encadenar tres partidos sin perder por primera vez en esta temporada, y enfrente el conjunto bético anda dolido tras la 'manita' encajada en el Estadio Santiago Bernabéu.

El equipo carbayón espera que se nota por fin la mano de su nuevo entrenador, Guillermo Almada, con el que de momento ha sumado dos empates ante Celta y Alavés. Querrá mejorar esa racha que contra un Betis que viaja a la capital asturiana con el objetivo de asentarse en los puestos europeos e incluso presionar al Espanyol por la quinta plaza, además de defender su sexta posición del acoso del Celta de Vigo.

El plantel de Manuel Pellegrini encara esta nueva cita tras comenzar el año con mal pie dando una discreta imagen en el Bernabéu para zanjar una racha de 14 partidos oficiales consecutivos fuera de casa sin perder (7V y 7E). Esa dura derrota ante el Real Madrid supuso la tercera en todas las competiciones desde mediados de septiembre (13V y 7E).

El técnico uruguayo no tendrá disponible a Fede Viñas, quien la pasada jornada marcó gol y fue expulsado, en un puesto que ocupará previsiblemente Álex Forés; y seguirán las bajas de Eric Bailly, Álvaro Lemos, Ovie Ejaria y Nacho Vidal. Mientras, 'El Ingeniero' no tiene novedades porque siguen fuera 'Isco', lesionado, y Sofyan Amrabat, disputando la Copa África; todo augura un once parecido al del feudo blanco.

DERBI REGIONAL EN MESTALLA

En Mestalla (21.00) se cerrará el sábado con un derbi regional de diferentes necesidades entre el Valencia, que se encuentra en los puestos de descenso, y el Elche, que está con cierto margen sobre el peligro y quiere seguir cerca de las plazas europeas.

El conjunto 'che' está atravesando un delicado momento y ya son cinco fechas consecutivas sin obtener los tres puntos --desde finales de noviembre ante el Levante (1-0)--. Tras ser goleado en Vigo (4-1), con apenas tres triunfos ligueros en toda la temporada y la segunda peor defensa del campeonato (30 goles en contra), los de Carlos Corberán atraviesan una situación muy complicada, aunque se agarran a su rendimiento frente a su afición, donde han sacado 13 puntos, y al impacto que pueda tener su reciente fichaje Sadiq Umar.

Enfrente tendrán a un Elche que hilvana su segundo derbi regional, tras caer ante el Villarreal (1-3) y poner fin a su condición de invicto en el Martínez Valero. Un resultado que esperan olvidar los de Eder Sarabia para mantenerse en la zona media con su primera victoria a domicilio del curso, habiendo encajado cinco derrotas en sus últimas cinco salidas.

El técnico valenciano tendrá que lidiar con las bajas por lesión de Julen Agirrezabala, en favor de un Stole Dimitrievski que se estrena en Liga, y de Mouctar Diakhaby, así como de Hugo Duro por acumulación de tarjetas. Por su parte, Sarabia parece que podrá contar con un André Silva entre algodones durante la semana, pero que no se espera que sea de la partida; quienes no estarán en Mestalla serán Rafa Mir y Héctor Fort, lesionados de larga duración.

Finalmente, en el Estadio Montilivi habrá a las 18.30 horas otro duelo directo por la permanencia entre el Girona, decimoséptimo con 18 puntos y a dos del descenso, y Osasuna, duodécimo con un punto más, dos conjuntos que están cuajando una campaña irregular.

El de Míchel Sánchez llega con ánimo al haber mejorado contra el Mallorca y sumar su segunda victoria como visitante, algo que espera trasladar a su feudo, donde ha ganado el mismo número de partidos. Por su parte, el de Alessio Lisci viene de arañar un punto ante el Athletic en su segundo partido consecutivo en El Sadar, y llega a Girona con la misión de olvidar que es el peor visitante de esta Liga, con dos puntos de 27.

