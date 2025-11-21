El Villarreal quiere mantener el pulso a los grandes y Alavés y Celta acercarse a Europa

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal CF recibe este sábado al RCD Mallorca en el Estadio de La Cerámica (21.00 horas), en la jornada 13 de LaLiga EA Sports, un partido en el que los 'groguets' buscan prolongar su buena racha liguera y mantener el pulso a Real Madrid y FC Barcelona a costa de un necesitado Mallorca, mientras que Deportivo Alavés y RC Celta de Vigo vivirán en Mendizorrotza (14.00 horas) un duelo entre dos equipos que quieren acercarse a la zona europea y alejar los puestos de descenso.

El fútbol vuelve a La Cerámica tras el parón de selección con un partido entre Villarreal y Mallorca en el que los 'groguets' quieren mantener su buena dinámica liguera y meter presión a Real Madrid y FC Barcelona. Todo ello, antes de la trascendental visita a Dortmund de Liga de Campeones, en la que los de Marcelino necesitan sacar algo positivo si no quieren dilapidar sus opciones de clasificación.

Un partido al que el 'submarino amarillo' llega después de haber ganado en sus tres últimos encuentros ligueros, lo que le ha permitido recuperar la tercera posición y meter seis puntos de distancia sobre el quinto puesto. Una racha en la que Gerard Moreno ha sido protagonista anotando en todos estos partidos. Además, Alberto Moleiro, que marcó ante el Espanyol y el Rayo Vallecano, también ha emergido en el último mes y es ya el jugador 'groguet' con más participaciones de gol en Liga (6).

Ambos apuntan a la titularidad en un once que podría sufrir rotaciones, con la mente puesta en Dortmund. Así, el acompañante de Gerard Moreno en ataque podría ser Ayoze en lugar de un mermado Mikautadze, que regresa tras lesión. Además, Pedraza podría dar descanso a Sergi Cardona en el costado derecho, y Pau Navarro haría lo propio, aunque este por la lesión de Santiago Mouriño.

Enfrente tendrá a un Mallorca al alza en las últimas jornadas. Los buenos resultados de los bermellones, que han sumado siete de los últimos 12 puntos en juego, le han permitido escalar hasta el 15º puesto en la tabla clasificatoria. Pese a ello, sigue teniendo los puestos de descenso a tan sólo dos puntos de distancia, por lo que puntuar en La Cerámica, algo que ha logrado en dos de sus últimas tres visitas, será vital si no quiere ver como sus perseguidores se le acercan.

Un objetivo ambicioso, ya que el Villarreal sólo ha concedido un empate en los seis duelos ligueros que ha jugado como local, en el que será vital el papel de su jugador más desequilibrante, Jan Virgili. El internacional Sub-21 del Mallorca viene de marcar un doblete a San Marino en el parón de selecciones, y su velocidad puede ser un factor crucial en un partido en el que las principales opciones bermellonas serán a la contra.

Por su parte, Deportivo Alavés y RC Celta abrirán la jornada sabatina en Mendizorrotza en un encuentro entre dos equipos que quieren seguir su ascenso clasificatorio. Ambos llegan después de caer en la última jornada, los locales ante el Girona en Montilivi (1-0) y los visitantes en casa frente al FC Barcelona (2-4), pero con una inercia positiva en el último mes de competición.

El conjunto babazorro, que sólo ha perdido un partido en casa este curso, ha sumado cuatro puntos en las últimas cuatro jornadas y se encuentra a tres puntos de la sexta plaza. Aun así, necesitan volver a sumar un triunfo después de haber caído en dos de las últimas tres jornadas. Un objetivo para el que necesitan recuperar la solidez defensiva, puesto que, pese a ser el tercer equipo menos goleado de la Liga, ha encajado en las últimas tres jornadas.

En el caso de los gallegos, que recuperan a Javi Rueda, buscan volver a la senda del triunfo después de la derrota ante el FC Barcelona antes del parón, que puso fin a una racha de cinco victorias consecutivas y ocho partidos sin perder, entre todas las competiciones. Además, la marcha del equipo fuera de casa desde octubre, con cuatro de cuatro, invita al optimismo de un equipo que sólo ha perdido en una de sus últimas tres visitas a Vitoria.

LA REAL BUSCA CONFIRMAR SU RECUPERACIÓN EN EL SADAR

Por último, la Real Sociedad visita El Sadar para enfrentarse al CA Osasuna (18.30 horas) un partido de rivalidad norteña en el que los donostiarras quieren confirmar su mejoría, después de encadenar seis partidos sin conceder la derrota. Un rendimiento contrapuesto al de los rojillos, que no ganan en Liga desde el 3 de octubre y ha sumado uno de los últimos 15 en juego, y que se encuentran a un punto del descenso.

Además, los 'txuri-urdin' suele sacar rédito de sus visitas a Pamplona, en donde han ganado en seis de sus últimos ocho enfrentamientos --un empate y una derrota--. Sin embargo, Osasuna ha ofrecido su mejor cara este curso ante su público, donde se ha mostrado muy fiable, ganando tres duelos, empatando otros y sólo cayendo derrotado en la última jornada ante el RC Celta.

En lo deportivo, Sergio Francisco no podrá contar con los lesionados Igor Zubeldia, Orri Oskarsson, Yangel Herrera, Jon Karrikaburu y Mikel Goti, pero sí con Mikel Oyarzabal, que vive su mejor momento de forma de la temporada, marcando seis tantos y repartiendo dos asistencias en los últimos seis partidos entre la Real y la selección. Por su parte, Alessio Lisci recupera a Lucas Torró, mientras que Ante Budimir y Jon Moncayola son duda. Los que seguro no estarán son los lesionados Iker Benito y Valentín Rosier.

--HORARIOS DEL SÁBADO EN LA JORNADA 13 DE LALIGA EA SPORTS.

Alavés - Celta. Martínez Munuera (C.Valenciano)14.00.

FC Barcelona - Athletic Club. Sánchez Martínez (C.Murciano)16.15.

Osasuna - Real Sociedad. Busquets Ferrer (C.Balear) 18.30.

Villarreal - Mallorca. Guzmán Mansilla (C.Andaluz)21.00.