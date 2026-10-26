Villarreal, Rayo, Espanyol, Elche y Málaga inician su camino en la Copa del Rey

Georges Mikautadze (izquierda) celebra un gol del Villarreal CF en el partido de LaLiga EA Sports 2026-27 ante el Valencia CF en Mestalla. - Stringer / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Villarreal CF, Rayo Vallecano, RCD Espanyol, Elche CF y Málaga CF serán los primeros cinco equipos de LaLiga EA Sports que echen a andar en la Copa del Rey 2026-27, disputando este martes sus partidos de la primera eliminatoria ante CE Manacor, RC Recreativo de Huelva, Sestao River Club, UD Pinatar y Sporting de Alcázar CF, respectivamente.

Estos cinco conjuntos de la máxima categoría del fútbol español arrancan su participación en la Copa del Rey en un primera ronda con un total de 56 encuentros, de los cuales este martes se jugarán 18. Del martes al jueves se cruzan los 112 equipos, sin los exentos FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad, que además es vigente campeón, por jugar la Supercopa de España-, y con conjuntos de categorías a nivel nacional y autonómico.

Esta primera eliminatoria empareja a los equipos con criterios de proximidad geográfica, siempre reservando al conjunto de inferior categoría la condición de local, por lo que este martes hasta cinco equipos de Primera División visitarán a rivales modestos y llevarán el fútbol de élite a localidades y estadios de toda España.

El CE Manacor visita en el campo de Na Capellera, con un aforo de 4.000 espectadores, su particular 'noche de Champions' ante el Villarreal, único equipo que disputa la Liga de Campeones que entra en liza este martes. El 'Submarino' da el primer paso en una competición que no se le ha dado bien en la última década, ya que solo han pasado de octavos de final en dos ocasiones desde la 2015-16.

Ahora, tendrán enfrente al equipo de la ciudad natal de Rafa Nadal -que jugó con nueve años en el club-, que ocupa puestos de 'playoff' en el Grupo 11 de Tercera RFEF. Aunque sus peores resultados han llegado recientemente, con la primera derrota y el primer empate del curso, y ahora quieren brindar una noche de sueños en un torneo en el que no juegan una segunda ronda desde la 73-74.

A las 19.00 horas, el Espanyol visita al Sestao River, actual líder del Grupo 1 de Primera RFEF y que atraviesa una racha de siete encuentros sin perder, con 6 victorias y 1 empate. Además, en casa están intratabés, sin derrotas y solo con 2 goles en contra entre Liga y Copa, ya que eliminaron previamente al Terrassa FC y al Salamanca UDS.

Así, el Estadio Las Llanas, que el Espanyol ya visitó en 1990 con empate (2-2), será el escenario del siguiente examen para el club 'perico', con mucho en juego para un Manolo González cuyo futuro está en el aire. Enlazan cinco encuentros sin ganar, con solo 1 punto de 15 puntos posibles en Liga y solo un triunfo en nueve partidos. Así, arrancan una semana clave, ya que el viernes espera el Villarreal CF en La Cerámica.

A la misma hora, el Elche, que llega como el tercer mejor visitante de LaLiga tras ganar en Vallecas y solo recibir un tanto en contra en los últimos cuatro partidos -dos victorias y dos empates-, se enfrenta a la UD Pinatar, de San Pedro del Pinatar, conjunto de la sexta categoría nacional, la Preferente Autonómica, a la que ascendió la campaña pasada.

Ahora, el equipo de la localidad con casi 30.000 habitantes está en esta primera eliminatoria tras eliminar por un global de 11-0 al Atlético Melilla. Además, viene de remontar ante el Real Murcia 'C' (2-1), que iba líder, para colocarse 14º en su Liga.

Ya a las 21.00, el Rayo Vallecano, que ha caído eliminado en octavos de final del torneo en las últimas tres temporadas, viaja al mítico Nuevo Colombino para enfrentarse al RC Recreativo de Huelva, finalista copero en la temporada 2002-03 y ahora líder del Grupo 4 de Segunda RFEF, que está en esta ronda tras eliminar al CDA Navalcarnero en los penaltis.

El conjunto 'rayista', afectado por todo lo extradeportivo que rodea al club, ve en la Copa una oportunidad para renovar su ánimo y levantar una situación preocupante, con soo una victoria en cinco partidos. Aunque nunca han ganado en el feudo del decano del fútbol español después de seis visitas.

Finalmente, Alcázar de San Juan, municipio de Ciudad Real con algo más de 30.000 habitantes, vuelve a andar el camino de la Copa por primera vez desde 1992. En esta ocasión, será gracias al Sporting Alcazar, equipo de mitad de tabla de la Preferente Autonómica manchega que quiere convertir el Manuel Delgado Meco en una fiesta copera. Y lo hará ante el equipo de Juan Funes, que no ha ganado todavía como visitante y que necesita reaccionar y hacer de la Copa un punto de inflexión.

--HORARIOS DE LOS PARTIDOS DE LA PRIMERA ELIMINATORIA DE LA COPA DEL REY DEL MARTES 27 DE OCTUBRE:

CD Cuarte - Girona FC 18.30.

Sestao River Club - RCD Espanyol 19.00.

CF Calamocha - CE Europa 19.00.

UD Pinatar - Elche CF 19.00.

CE Manresa - UE Sant Andreu 19.30.

UD Castellonense - UD Almería 19.45.

CD Atlético Paso - Córdoba CF 20.00.

RSD Alcalá - UD Las Palmas 20.00.

At. Tordesillas - CD Mirandés 20.00.

Gimnástica Segoviana CF - CyD Leonesa 20.00.

UD Llanera - SD Ponferradina 20.00.

CD Ciudad de Lucena - CF Rayo Majadahonda 20.00.

CD Don Benito - CD Extremadura 20.30.

CE Manacor - Villarreal CF 21.00.

RC Recreativo de Huelva - Rayo Vallecano 21.00.

CD Tudelano - Real Zaragoza 21.00.

Sporting de Alcázar CF - Málaga CF 21.00.

Arosa SC - Pontevedra CF 21.00.