Publicado 20/02/2019 16:54:55 CET

Un Villarreal reforzado no se fía del Sporting

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal intentará hacer valer este jueves (18.55 horas) el positivo 0-1 logrado en la ida y su actual buen momento de resultados para no pasar apuros ante el Sporting de Portugal en el Estadio de la Cerámica y clasificarse para los octavos de final de la Liga Europa.

Hace una semana, el 'Submarino Amarillo' se presentaba en el José Alvalade en un delicado momento deportivo e incapaz de sacar victorias desde hace demasiado tiempo. Sin embargo, ahora recibirá al conjunto lisboeta reforzado por sus dos últimos partidos que han dado aire y ánimo al vestuario.

El equipo de Javi Calleja sigue en puestos de descenso de LaLiga Santander, pero los triunfos en la capital portuguesa (0-1) y, sobre todo, el del pasado domingo ante el Sevilla (3-0), hacen ver más cerca la salida del túnel y han mejorado la confianza de los futbolistas del Villarreal.

El conjunto castellonense espera ahora no fallar ante su público y sacarle el máximo partido al tempranero gol de Alfonso Pedraza en la ida para meterse entre los 16 mejores del segundo torneo continental, donde todavía se mantiene invicto, y continuar sumando para una dura visita este domingo al Wanda Metropolitano en busca de salir del descenso.

Calleja jugó la semana pasada con una defensa de cuatro, en lugar de la de tres centrales que está usando ahora en LaLiga, y dada la baja de Bonera probablemente repita. Además, de cara a la intensa 'batalla' que les aguarda el domingo, lo más probable es que vuelva a repartir los minutos, sobre todo en el centro del campo donde más movió sus piezas.

El técnico del 'Submarino' tiene las bajas por sanción de Jaume Costa y Santiago Cáseres y de sus tres centrales sanos (Víctor Ruiz, Alvaro y Funes Mori), uno debería no jugar de cara al Atlético, aunque el argentino jugó en el Alvalade en el medio. Arriba, Gerard Moreno, tras dos partidos sin participar, podría tener su oportunidad junto a Chukwueze o Bacca.

TRES PARTIDOS SIN ENCAJAR

El Villarreal saldrá con la misión de mantener su portería a cero por cuarto partido consecutivo, la premisa básica para poder deshacerse de un Sporting que para pasar debe romper su mala racha en sus visitas a España. De momento, de las 13 realizadas, diez derrotas y tres empates.

El resultado no es definitivo, ni siquiera si los locales se adelantan en el marcador porque a los de Keizer les hacen falta como mínimo dos goles para pasar, por lo que no parece que vayan a salir con excesivos riesgos desde el pitido inicial.

Acuña, expulsado en la ida, se une a las bajas por lesión de Matthieu, Bruno Gaspar y Battaglia, más la de Petrovic, titular en la ida, y la de Nani, que no jugó la ida por problemas físicos y que ha puesto rumbo a la MLS. En cambio, ha viajado Wendel, que se tuvo que retirar lesionado en la clara victoria ante el Braga (3-0), pero que parece que no será de la partida de inicio en un once con una posible defensa de tres.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

VILLARREAL: Andrés Fernández; Miguelón, Víctor Ruiz, Mario Gaspar, Pedraza; Trigueros, Javi Fuego, Funes Mori; Chukuwueze, Bacca y Gerard Moreno.

SPORTING DE PORTUGAL: Salin; Coates, André Pinto, Ilori; Ristovski, Gudelj, Miguel Luis, Borja; Bruno Fernandes, Dost y Jovane Cabral.

--ÁRBITRO: Pavel Kralovec (RCH).

--ESTADIO: Estadio de la Cerámica.

--HORA: 18.55/Movistar Liga Campeones.