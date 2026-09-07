Archivo - Sergi Cardona y Tajon Buchanan presionann a Serhou Guirassy durante el Borussia Dortmund-Villarreal CF de la Champions 26-27 - Bernd Thissen/dpa - Archivo

El Villarreal regresa a Dortmund y a la Champions lleno de dudas

El conjunto castellonense espera mejorar en su arranque europeo en un Signal Iduna Park donde el año pasado fue goleado

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal CF arrancará este martes su andadura en la liguilla de la Liga de Campeones 2026-2027 con una siempre complicada visita al Signal Iduna Park (21.00 horas) donde pondrá a prueba sus actuales dudas ante un Borussia Dortmund alemán que ya le goleó el año pasado.

El 'Submarino Amarillo' repite presencia en la élite europea y quiere ofrecer un mejor nivel que en la pasada campaña cuando firmó una pobre fase de liga, sumando sólo un punto, en el Estadio de la Cerámica ante la Juventus italiana, y marcando únicamente cinco goles, un rendimiento lejos del que ofreció en LaLiga EA Sports donde incluso acabó tercero.

Ahora, en cambio, vuelve a la máxima competición continental con dudas tras un flojo inicio de su nuevo proyecto que comanda Íñigo Pérez y que todavía no conoce la victoria en el campeonato doméstico tras cuatro partidos, con dos empates y dos derrotas, estas dos últimos seguidas y ante el Deportivo Alavés y el Deportivo de A Coruña.

Un buen estreno europeo puede ayudar a tranquilizar cualquier atisbo de alarma antes de recibir el próximo fin de semana al Real Betis, pero el debut no es nada amable para el conjunto castellonense que tendrá que visitar el conocido 'muro amarillo' del Signal Iduna Park, guarida de un Borussia Dortmund cuya fortaleza y competitividad se multiplica con el aliento de su grada.

Esto ya lo comprobó la temporada pasada el Villarreal cuando le tocó jugar en el templo del campeón de Europa de 1997, donde fue arrollado sin miramientos. Un contundente 4-0 del que tendrá que sacar lecciones el vestuario y un Íñigo Pérez que también se estrena en la máxima competición de clubes tras haber brillado dirigiendo al Rayo Vallecano a la final de la Conference League.

El técnico navarro pasa así de rivales en ocasiones un tanto exóticos a medirse con tras equipos de potencial como el alemán, frente al que necesitará elevar el tono defensivo tras cuatro partidos en los que ya ha encajado ocho goles y frente a un rival siempre con un fútbol muy ofensivo y con un goleador como el guineano Serhou Guirassy.

Íñigo Pérez tiene que ver si para este complicada visita agita mucho su once respecto al de la derrota del pasado sábado ante el Deportivo y devuelve la titularidad a futbolistas como George Mikautadze, Santi Comesaña, Tajon Buchanan o Santiago Mouriño, mientras que también tiene que decidir si aumenta el debate sobre la portería dando una oportunidad a Peter Gulacsi en lugar de un Luiz Junior que no ha empezado demasiado fiable la temporada. Juan Foyth y Carlos Romero, bajas en el último encuentro, se perfilan baja.

Enfrente, un Borussia Dortmund que ha empezado mejor su temporada doméstica, aunque la arrancó perdiendo ante su público y ante el Bayern Múnich la Supercopa por 2-1. Sin embargo, la 'avispas' han ganado sus tres siguientes duelos, el último del pasado fin de semana remontando a domicilio un 2-0 del Hoffenheim.

En las filas del equipo que entrena el croata Niko Kovac, además de la figura de Guirassy, que lleva 17 tantos en la Champions en las dos últimas temporadas, destacan las de Jobe Bellingham, hermano del jugador del Real Madrid, Marcel Sabitzer, Felix Nmecha o el ex de la UD Las Palmas Fabio Silva. De todos modos, tendrá bajas importantes como la de su referente en defensa, Nico Schlotterbeck, el sancionado Ramy Bensebaini, Filippo Mane, Giannis Konstantelias y Emre Can.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Gadou, Anton, Svensson; Ryerson, Veerman, Bellingham, Beier; Karetsas, Nwaneri; y Guirassy.

VILLARREAL CF: Gulacsi; Mouriño, Navarro, Veiga, Cardona;Comesaña, Gueye; Pépé, Gerard, Buchanan; y Mikautadze.

--ÁRBITRO: Simone Sozza (ITA).

--ESTADIO: Signal Iduna Park.

--HORA: 21.00/Movistar Liga Campeones 2.