Vinícius, Griezmann y un derbi para reivindicarse

Archivo - El atacante Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) intenta regatear a Vinícius Jr (Real Madrid), en los octavos de final de la Champions 2024/25, en el encuentro disputado en el Riyadh Air Metropolitano. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Real Madrid Vinícius Júnior y el atacante del Atlético de Madrid afrontan es sábado (16.15 horas) en el Riyadh Aire Metropolitano un derbi en el que necesitan reivindicarse y darle continuidad a sus buenos rendimientos recientes, ante un equipo rojiblanco al que el carioca solo le ha hecho un gol, mientras el francés no ha celebrado 11 tantos ante el equipo merengue.

'Vini' sigue teniendo cuentas pendientes con el derbi madrileño ante el Atlético, con una preocupante sequía goleadora. Desde que fichó por el Real Madrid en 2018 ha jugado 17 derbis, pero sólo ha visto puerta en uno de ellos: los cuartos de final de la Copa del Rey de la temporada 2022-2023, partido que acabó con 3-1 para los blancos y donde anotó el gol definitivo, con los 'colchoneros' volcados en la prórroga en busca del empate.

La mejor versión de Vinícius en la temporada 2023-24 -21 goles y 10 asistencias del brasileño- no pudo celebrar ningún tanto ante los rojiblancos, pese a que los dos equipos se cruzaron en cuatro ocasiones, en Liga, Copa y Supercopa. Y tampoco marcó en ninguno de los cuatro derbis del curso pasado, dos de Liga y la eliminatoria de octavos de final de Champions, en la que incluso erró un penalti en el duelo de vuelta en el Metropolitano, cuando su equipo peor lo pasaba en el cruce.

Y es que el modelo de juego del Atlético de Diego Pablo Simeone funciona, hasta el momento, de maravilla contra el brasileño, en partidos también muy emocionales y calientes, desactivando el fútbol del '7', que tampoco pasa por su mejor momento, aunque dio un paso adelante en el Ciutat de València con un gol y una asistencia.

Además, sorbe todo en el Metropolitano, la mayoría de ocasiones el '7' ha estado muy centrado en 'batallas' personales y acabando incluso desesperado y con tres amarillas en 17 encuentros. Este sábado tendrá una oportunidad de darle continuidad a su buen partido ante el Levante, en un inicio irregular, con dos suplencias en seis encuentros y sustituido en cuatro de cinco titularidades.

Además, tendrá minutos, incluso desde el once inicial, un Jude Bellingham que, dos meses después de su operación de hombro, reapareció de manera simbólica ante el RCD Espanyol y ya disputó 20 minutos en el Ciutat. Aunque los derbis tampoco son el mejor escenario para el inglés.

En su primera temporada, rompió todos sus récords ofensivos personales. Pero, mientras que sí brilló con el FC Barcelona -dos goles en Montjuïc en el triunfo (1-2) blanco y el tercer gol en la victoria (3-2) en el Bernabéu-, los derbis contra el 'Atleti' se le atragantaron. El centrocampista, que ese primer curso jugó mucho más adelantado de lo habitual, acabó con 23 goles y 11 asistencias la 2023-24, pero, como el brasileño, ninguno de ellos fue ante los rojiblancos.

La pasada campaña, Bellingham no tuvo impacto en el duelo de la primera vuelta de Liga en el Metropolitano, en un mal partido en general de los blancos. Y tampoco celebró ningún gol en los cuatro partidos de la campaña pasada en cuatro derbis disputados. Sin saber si el inglés será titular o si actuará como revulsivo, el centrocampista se vuelve a cruzar con unos de los rivales más incómodos para él.

En el lado rojiblanco, Julián Álvarez llega enchufado tras su 'hat-trick' al Rayo Vallecano y se enfrenta ahora a un Real Madrid al que le ha hecho tres goles, dos con el Atlético -ambos el curso pasado, su primera temporada como 'colchonero'- y uno con el Manchester City. Aunque el derbi de este sábado se antoja importante para un Antoine Griezmann que ha contrarrestado con rendimiento su primeras actuaciones grises de la presente campaña.

Mientras 'Vini' y Bellingham nunca han despegado en el derbi, Griezmann ha convertido 9 goles y 7 asistencias ante el Real Madrid como jugador del Atlético en 33 encuentros defendiendo la camiseta rojiblanca ante el conjunto merengue. Unas cifras a tener en cuenta del francés, que sin embargo no moja en un partido de Liga desde febrero ante el Mallorca en el Metropolitano.

No obstante, el atacante 'colchonero', máximo goleador histórico de la entidad, ha visto brotes verdes por momentos, especialmente en los dos triunfos de su equipo este curso ante Villarreal CF y Rayo Vallecano.

De hecho, la del encuentro ante el conjunto 'groguet' fue su primera titularidad de un curso en el que parecía relegado a dirigir la unidad 'B', pero la falta de efectivos ofensivos y que su respuesta ha ido de menos a más, le colocan como la pareja junto a Julián Álvarez para este derbi.

En su memoria positiva más reciente, su gol en la prórroga de los octavos de final de la Copa del Rey de la temporada 2023-24 para poner patas arriba el Metropolitano en el triunfo por 4-2 ante el Real Madrid. O su gol número 175 con el Atlético para superar a Luis Aragonés como máximo artillero 'colchonero', aunque en la dramática derrota de los de Simeone en las semifinales de la Supercopa de España de 2024.

Por tanto, tanto Vinícius como Griezmann necesitan brillar en este derbi que acoge de nuevo el feudo madrileño, para espantar las dudas del inicio de temporada y ambos hacerse con un puesto fijo en el once de sus entrenadores. Para el '7' madridista, terreno hostil y plaza dura, para e '7' rojiblanco, la mejor oportunidad para dar un golpe en la mesa arropado por su gente.