Vinícius se incorpora a los entrenamientos del Real Madrid

Archivo - El extremo del Real Madrid Vinícius Júnior, en un entrenamiento en el Etihad Stadium antes de un partido de la Champions League 2025-26 ante el Manchester City. - Martin Rickett/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El extremo brasileño Vinícius Júnior, el atacante marroquí Brahim Díaz y el centrocampista portugués Bernardo Silva, uno de los fichajes del Real Madrid de este mercado de verano, se incorporaron este lunes a los entrenamientos del club merengue después del Mundial.

Según comunicó la entidad madridista, los tres jugadores acudieron en la mañana de este lunes al Hospital Blua Sanitas Valdebebas para pasar el reconocimiento médico antes de completar su primer entrenamiento a las órdenes del técnico luso José Mourinho en la ciudad deportiva del club.

Así, 'Vini', que quedó eliminado con Brasil en octavos de final del Mundial, comienza a preparar la próxima temporada 2026-27 mientras su futuro en el Real Madrid sigue en el aire, ya que su contrato finaliza en junio del año que viene, por lo que si no renueva con el club blanco, podría negociar ya con otro club en enero de 2027 para una futura salida gratis el próximo verano.

Además, Brahim Díaz, que cumple este lunes 27 años, regresó a la ciudad deportiva después de que la selección marroquí cayera eliminada en cuartos de la Copa del Mundo. Y Bernardo Silva completó su primer entrenamiento como jugador del conjunto madridista, después de dejar el Manchester City y no renovar su contrato el pasado mes de junio.