Vinícius: "No podría estar en un sitio mejor que en el Real Madrid, ojalá pueda renovar cuanto antes"

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El extremo del Real Madrid Vinícius Júnior afirmó este lunes que no podría estar "en un sitio mejor" que en el club blanco, con el que desea "renovar" su contrato "cuanto antes", porque está "cumpliendo el sueño" de jugar con "los mejores jugadores, el mejor míster, el mejor presidente y la mejor afición".

"Estoy muy tranquilo, porque tengo contrato hasta 2027 y ojalá pueda renovarlo cuanto antes, porque estoy feliz aquí, cumpliendo mi sueño de jugar con los mejores jugadores del mundo, con el mejor míster, con el mejor presidente y con la mejor afición, toda la gente me quiere. No podría estar en un sitio mejor que aquí", afirmó el extremo brasileño en la rueda de prensa previa a la ida de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu.

Vinícius comentó que su sueño era jugar en el Real Madrid y que ahora ya tiene "una historia" en el club, porque ya ha "ganado y puede ganar mucho más" y así "entrar en la historia", algo que es "muy complicado" porque "hay muchos jugadores y grandes leyendas" que han pasado por el equipo.

El brasileño confesó que llega al partido en su "mejor versión", después de dejar atrás lesiones durante la temporada que le han impedido "estar 100% en todos los partidos". "Es muy complicado para los jugadores estar rendir al máximo todos los partidos porque no siempre es posible porque no siempre estamos bien mentalmente y físicamente. Todos los jugadores estamos jugando esta temporada con muchas molestias", agregó.

El '7' madridista tiene claro que después de la última temporada en la que pudo "marcar tantos goles y hacer tantas diferencias", la gente va a "esperar más" de él. "Ahora es el mejor momento de la temporada y en el que, normalmente, nosotros, el Real Madrid, jugamos mucho mejor", explicó.

"Estamos jugando mejor ahora desde que desde la eliminatoria ante el City, y mañana va a ser un gran partido. Será un gran partido, un derbi siempre es un partido que nos gusta. Esperamos toda la temporada a estos partidos importantes y sobre todo cuando pasan en la Champions. Va a ser mi primer derbi en Europa, y estoy muy emocionado de poder jugar un partido tan grande como este. Va a ser una linda fiesta para nuestra afición mañana", dijo Vinícius sobre la importancia del partido.

Sobre la implicación defensiva de los atacantes, el internacional brasileño confesó que se dieron cuenta que tenían que "defender mejor" porque sino no iban "a ganar". "El míster siempre habla con nosotros, sobre todo con los cuatro de arriba, que tenemos que defender y ayudar en defensa porque ellos hacen todo para que nosotros podamos tener la tranquilidad de marcar los goles", añadió.

Además, el extremo del Real Madrid apuntó que, en el último partido ante el Real Betis, les faltó "un poco de todo". "Fallamos demasiado, defendimos mal y lo hicimos todo mal. Mañana no podemos fallar porque son partidos eliminatorios donde si fallas te vas a casa y no queremos irnos a casa tan temprano", agregó.

Un Vinícius que cree que los árbitros en Europa "defienden más a los jugadores que dan espectáculo", y que eso es "importante" para ellos porque saben que van a sancionar a la gente que "dan patadas". "Lo que más nervioso me pone es cuando los árbitros no sacan tarjeta a los jugadores que hacen faltas y sí a mí cuando protesto por primera vez. Cuando estás caliente, hago muchas cosas que no debo hacer pero creo que cada partido estoy mejorando e intentando estar más tranquilo. Sólo tengo 24 años y voy a aprender mucho hasta el último día de mi carrera", añadió.

Por último, Vinícius confirmó que no acudió a la gala del Balón de Oro porque hizo lo que "el club mandó". "Me pidió quedarme en Madrid y me quedé tranquilo. Cuando estás tan cerca de ganar quieres hacerlo, pero tendré muchas oportunidades de ganar otros premios y títulos con este club, que es más importante, porque ya he ganado dos Copas de Europa y estoy aquí para ganar mucho más", concluyó.