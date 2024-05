Wembley, territorio mítico por conquistar para el Real Madrid

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid pelea este sábado por levantar el decimoquinto título en Copa de Europa/Liga de Campeones de su palmarés, en la final que disputa ante el Borussia Dortmund en el Estadio de Wembley (Londres), recinto todavía por conquistar por los madridistas, mientras los alemanes ya perdieron, hace once años, su segunda final de Champions ante el Bayern de Múnich (2-1).

Inaugurado en 1923 y reconstruido entre 2002 y 2006, el recinto londinense es uno de los más míticos del panorama fútbol, albergando encuentros de la máxima competición continental y también de carácter internacional. Sin embargo, el 14 veces campeón de Europa no ha podido conquistar aún Wembley, porque en sus más de 120 años de historia solo ha disputado allí un encuentro.

Hay que remontarse a 2017, a la fase de grupos de aquella Liga de Campeones, cuando el Tottenham, que jugaba como local en Wembley mientras terminaban de construir el nuevo Tottenham Hotspur Stadium, recibió al conjunto madridista.

Y no le fue muy bien a los del entonces entrenador Zinédine Zidane, que acabarían levantado la 'Orejona', pero que sufrieron en Londres una contundente derrota por 3-1, después de los goles de Delle Alli (2) y Christian Eriksen, para los locales, y Cristiano Ronaldo, autor del tanto del consuelo madridista.

Así, los de Carlo Ancelotti tendrán este sábado una gran oportunidad para apoderarse de un territorio todavía por conquistar, de los pocos que le quedan. Y es que el Real Madrid ya ha conseguido vencer en Múnich, en el Etihad --aunque en los penaltis, tras empatar a uno en los 90 minutos--, Old Trafford, el Allianz Stadium de Turín, Stamford Bridge, San Siro o Anfield. Pero Wembley se le resiste.

El feudo londinense será el decimocuarto estadio en el que los blancos disputen una final de Copa de Europa, un partido que el Real Madrid ha jugado más veces en París, en tres ocasiones, la última hace dos años en Saint Denis ante el Liverpool --en el mismo estadio que contra el Valencia en el 2000; y en el Parque de los Príncipes frente al Stade Reims en 1956--.

Mientras el Real Madrid apenas tiene recuerdos en esta legendario estadio, el Borussia Dortmund vuelve a un estadio 'maldito'. Y es que los alemanes ya jugaron, y perdieron, una final de Liga de Campeones en Wembley. Fue hace once años, en 2013, y ante el Bayern de Múnich.

En ese partido, el equipo entrenado por aquel entonces por Jürgen Klopp no pudo superar al de Jupp Heynckes. El conjunto bávaro abrió el marcador con un tanto de Mario Mandzukic, que empató Ilkay Gündogan, pero Arjen Robben puso el 1-2 definitivo para desequilibrar la final y dar la quinta Champions a 'El gigante de Baviera'.

Y todavía quedan supervivientes de aquel encuentro. Mats Hummels era, como ahora, el líder de la defensa del Dortmund, al igual que un Marco Reus que era una de las estrellas de un equipo en el que también militaba Robert Lewandowski. Tanto el central como el mediapunta buscarán revancha en Wembley, en el caso del segundo con un papel mucho menos protagonista, en el que será el último partido con las 'Avispas'.

Quien sí levantó el trofeo ese día fue el alemán Toni Kroos, ahora en las filas del Real Madrid y ante la despedida definitiva del fútbol de clubes en esta final. El centrocampista, sin embargo, no puedo saltar al césped por un desgarro muscular del que no se recuperó a tiempo, un problema físico que no le impidió estrenar su palmarés continental, en el que ahora relucen cinco Copas de Europa.

OCTAVA FINAL PARA WEMBLEY, ESTADIO DONDE SE ESTRENÓ EL FC BARCELONA

La de Wembley será la tercera final de Liga de Campeones que dispute el Borussia Dortmund en su historia. Además de la mencionada antes, los alemanes se plantaron en la final de la temporada 1996-1997, después de eliminar en los cruces previos al Auxerre francés y el Manchester United ingles.

Por el título, esperaba una Juventus favorita y a la que, de manera sorprendente y yendo de 'tapados' como este curso, sometieron con un 3-1 en el Estadio Olímpico de Múnich para levantar su primera y única Champions.

Para el estadio londinense será su octava final de la máxima competición continental, más que ningún otro. Un feudo de grato recuerdo para un equipo español, el FC Barcelona, que logró allí, en 1992 ante la Sampdoria italiana (1-0), su primera Copa de Europa, y luego en 2011, ante el Manchester United (3-1), la cuarta. Además del Bayern en 2013, también se coronaron campeones en Wembley el Liverpool en 1978 (1-0 al Brujas), el Ajax en 1971 (2-0 al Panathinaikos), el Manchester United en 1968 (4-1 al Benfica) y el AC Milan en 1963 (2-1 al Benfica).