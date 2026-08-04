Wenger defiende que el cambio de postura de Infantino era "necesario"

Archivo - El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (derecha), y el director de Desarrollo Global de Fútbol del organismo, Arsène Wenger, en la Eurocopa femenina de 2025. - Sebastian Christoph Gollnow/dpa - Archivo

LONDRES, 4 Ago. (PA Media/dpa/EP) -

El director de Desarrollo Global de Fútbol de la FIFA, Arsène Wenger, defendió este martes que la decisión del presidente del organismo, Gianni Infantino, de retirarse del plan de vender participaciones del Mundial a inversores privados fue "absolutamente necesaria e incuestionable".

El exentrenador del Arsenal emitió un comunicado una semana después de que surgieran las primeras noticias sobre el plan de Infantino de crear FIFA Forward Enterprise (FFE) para vender una participación del 20% de la misma a fondos privados.

El plan fue rechazado por tres confederaciones continentales, y la UEFA, además, amenazó con boicotear el Mundial y otras competiciones de la FIFA si no se abandonaba la propuesta inicial.

Ante esto, Wenger se mostró contrario a la idea de Infantino, afirmando que creía en una FIFA al servicio del fútbol con "compromiso, transparencia e integridad". "Los recientes acontecimientos merecen una aclaración por mi parte", declaró el francés en un comunicado.

"Junto a mi equipo, superviso el análisis de datos del fútbol, el centro de formación en línea de la FIFA, el desarrollo de la formación de jóvenes a través de 60 academias repartidas por 60 países donde más se necesitan, y las competiciones juveniles en todo el mundo. Además, soy asesor técnico del IFAB", relató.

Así, dejó claro que no participó en este plan estratégico, asegurando que se enteró del proyecto "por primera vez a través de los medios de comunicación". "La decisión de retirar el proyecto era absolutamente necesaria e incuestionable, porque creo firmemente en una FIFA independiente", expresó.

La declaración de Wenger se produce en un momento en el que varias federaciones europeas están retirando su apoyo a Infantino. Según medios ingleses, la Federación Inglesa de Fútbol enviará una carta a la FIFA para confirmar que retira su apoyo a Infantino, mientras que la Federación Galesa (FAW) emitió un comunicado en el que confirmaba su cambio de postura de manera oficial.

Esto se produjo después de que la UEFA emitiera el sábado un comunicado en el que acogía con satisfacción la retirada del plan de la FFE, aunque afirmó que había "perdido la confianza" en Infantino.