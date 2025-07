Xabi Alonso: "Jugamos mejor con Güler, pero tiene que aprender"

El técnico del Real Madrid no aclaró si Mbappé será titular contra el Dortmund

"El rock and roll es la acción, necesitamos esa energía"

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, elogió a su centrocampista Arda Güler y aceptó los errores que pueda cometer porque quiere "invertir" en un jugador "importante" para su equipo, al tiempo que no adelantó si Kylian Mbappé estará en el once de este sábado contra el Borussia Dortmund en el Mundial de Clubes.

Antes de hablar de su equipo en la rueda de prensa en Nueva Jersey, el preparador del conjunto madrileño mandó el pésame a la familia de Diogo Jota y su hermano, por la muerte de ambos en un accidente de tráfico. "Antes de responder, tanto en mi nombre como en nombre del club queremos mandar nuestro pésame a la familia de Diogo Jota y André Silva. Una noticia muy triste", dijo.

"Después de la fase eliminatoria, de los octavos contra la Juve, quieres ir dando pasos, y el siguiente paso es Dortmund, es un equipo top de Europa. Jugó la final de la Champions hace dos años, el año pasado en cuartos, y va a ser un partido intenso, que necesitamos completarlo a buen nivel", continuó.

El técnico vasco confesó que decidirá el mismo sábado si Mbappé, tras su gastroenteritis, la sensación Gonzalo o ambos juntos, formarán de inicio en busca de las semifinales del Mundial. "Mbappé se encuentra mejor, día a día se ha ido recuperando, ha podido entrenar bien estos tres días y mañana por la mañana lo decidimos. Gonzalo lo está haciendo muy bien, y está aprovechando la oportunidad que se le está dando", afirmó.

"Hay cosas que tengo más decididas y hay otras que las dejas para el último momento, esta es una de ellas", añadió. "La convocatoria va a ser la misma. Camavinga está mejor, pero es pronto para mañana. Suman entrenamientos Militao y Carvajal", explicó.

"Cuento con los tres delanteros, estoy contento. Endrick se está recuperando pero claro que contamos con ellos. De cara a las decisiones de la planificación de la plantilla, no estamos en ese momento, estamos en rendimiento inmediato en el Mundial. Las decisiones las tomaremos a posteriori", explicó.

Por otro lado, Alonso fue preguntado varias veces por un Arda Güler que ha multiplicado su protagonismo en el equipo blanco. "Es el proceso que tiene que pasar, sabemos que hará fallos pero que habrá aciertos. Igual es un momento de invertir para que haya un progreso, que haya un desarrollo de Arda", apuntó.

"Puede tener esa cercanía al doble pivote pero también descolgarse, lo está haciendo bien, le seguimos empujando para que se fogueé, madure, pero aceptar los errores si queremos tener un Arda importante en esa zona. Tiene muchas calidades, tiene que estar cerca del balón. Tiene un repertorio muy amplio con los pases, jugamos mejor con él, pero tiene que aprender, desarrollar su juego mejor. Las expectativas son altas pero tenemos que ayudar al jugador a crecer", añadió.

Por otro lado, el técnico ex del Bayer Leverkusen explicó los conocimientos que pueda tener sobre el Dortmund. "Es un error a veces darle demasiadas vueltas, pero creo que sí se parece más el Dortmund de mañana al del Bayer en mayo, que el que se enfrentó al Madrid. Es un poco diferente. El Dortmund es buen equipo y Niko Kovac tiene al equipo en línea ascendente. Las ideas del Dortmund no han cambiado demasiado", afirmó.

Además, Alonso vio normal el desgaste de todos los jugadores, como Fede Valverde el último encuentro, valorando la capacidad goleadora del uruguayo pero sin apostar sobre sus goles esta próxima temporada, como hizo en su día Carlo Ancelotti. "No voy a arriesgar tan pronto, no me voy a jugar el carnet. Sí tiene la calidad de llegar al área. Es un jugador muy completo. Va a marcar muchos goles, pero no vamos a hacer apuestas", comentó.

"El rock and roll es la acción, necesitamos esa energía, ritmo intensidad, porque son partidos de irnos a casa o seguir. Tenemos que sentir esa adrenalina en el juego. Estamos teniendo fases buenas, hay que seguir trabajando para tener más fases buenas y que no nos desconectemos", añadió, confiando también en recuperar la mejor versión de Rodrygo. "Ayer hablé con Rodrygo y está con ganas, con mentalidad positiva y preparado", dijo.

"Está siendo un Mundial que nos está mostrando el gran nivel de otras ligas, la saudí, la brasileña e incluso la argentina. Está siendo bueno para el mundo del fútbol, en Europa pensamos que solo está la Champions", añadió.

Por otro lado, el técnico blanco confesó que, sin querer adelantar la presencia del Madrid en la final del torneo, sí se "anticipa" para planear la posible pretemporada. "Sí que lo tenemos que ir anticipando. Necesitaremos todos vacaciones, luego poco tiempo de Valdebebas, no iremos fuera, y tenemos que ver cuándo empezamos la liga. Será una pretemporada reducida, y en poco tiempo tendremos que afrontar una temporada con ya las decisiones tomadas con los jugadores y pensando en 10 meses de competición", afirmó.