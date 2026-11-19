Archivo - El jugador del FC Barcelona Xavi Espart - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español Xavi Espart firmará este viernes a las 13.30 horas su renovación con el FC Barcelona hasta el 30 de junio de 2030, una rúbrica que se llevará a cabo junto al presidente de la entidad blaugrana, Joan Laporta, en el despacho presidencial de la Oficina Comercial del club, según ha informado la institución catalana.

Tras formalizar el acuerdo que ya fue anunciado de manera oficial el pasado 8 de octubre, el joven canterano atenderá a los medios de comunicación en el recinto 'culer'.

El defensa de 19 años, formado en La Masia, acudirá a este acto institucional en pleno proceso de recuperación de la lesión en la sindesmosis del tobillo derecho que sufrió el pasado 25 de octubre durante el Clásico ante el Real Madrid.

El club confirmó entonces que el futbolista estaría aproximadamente siete semanas de baja a causa de esa acción fortuita, por lo que afronta ahora la recta final de su rehabilitación antes de regresar a los terrenos de juego.

Espart, que debutó con la primera plantilla la pasada temporada, se había ganado desde el inicio del presente curso la confianza del técnico Hansi Flick antes de sufrir ese percance físico. Hasta el momento de su lesión, el jugador actuó como titular en ambas bandas, ofreció alternativas también por dentro y sumó un gol y dos asistencias en este arranque de campaña.