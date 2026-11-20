Xavi Espart tras renovar con el FC Barcelona hasta 2030 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El futbolista del FC Barcelona Xavi Espart ha celebrado este viernes su renovación hasta junio de 2030 como la culminación de su objetivo de alcanzar el primer equipo, aunque ha advertido de que "esto acaba de empezar" y debe seguir creciendo, al tiempo que ha agradecido la confianza de Hansi Flick y ha valorado como un elogio que el entrenador alemán le haya comparado con el ex internacional alemán Philipp Lahm.

"Hansi al final es el míster y es quien decide quién juega, y siempre he tenido la sensación de que me transmitía mucha confianza. Creo que lo he sabido aprovechar; cuando he tenido una oportunidad he intentado exprimirla y eso también ha hecho que él vea que puede contar conmigo. Este era mi objetivo, ahora estoy aquí, pero esto acaba de empezar, así que tenemos que seguir hacia arriba y mejorando", ha afirmado el defensa catalán en rueda de prensa tras estampar su firma en el nuevo contrato.

Sobre su relación con el técnico, Espart ha reconocido que le sorprendió en un primer momento que Flick equiparara su perfil polivalente con el de Lahm, pero ha asegurado que esas palabras le han ayudado a saltar al césped con mayor tranquilidad. "En el momento sí que me sorprendió un poco, pero me lo tomé como un elogio. Yo no me quiero comparar con nadie, y menos con Philipp Lahm, que ha hecho una carrera increíble y yo acabo de empezar", ha puntualizado.

El joven jugador, que se encuentra en pleno proceso de recuperación de una lesión, ha explicado que ya ha dejado atrás las dos primeras semanas, las más complicadas, y que acumula mejores sensaciones en su trabajo diario. Asimismo, ha descartado fijarse una fecha concreta para reaparecer --ya sea antes de final de año o en 2027-- porque prioriza rehabilitarse por completo sin precipitaciones para regresar al mismo nivel o incluso mejor de lo que estaba.

En el plano anímico, el canterano ha destacado el respaldo de su familia y sus amigos para sobrellevar este parón competitivo apenas seis meses después de promocionar desde el filial y consolidarse como titular en el lateral izquierdo. Según ha relatado, haber caído lesionado en un buen momento personal le ha reforzado la convicción en sus posibilidades para ayudar al equipo en cuanto reciba el alta médica.

Respecto a los objetivos colectivos tras ampliar su vinculación por cuatro temporadas más, el futbolista ha subrayado que el vestuario aspira a conquistar todos los trofeos en juego, con especial ilusión por levantar la Liga de Campeones. En esta línea, ha defendido la mentalidad competitiva de la plantilla pese a admitir que existe margen de mejora en el juego y en aspectos individuales como los duelos defensivos dentro del área.

Por último, Espart ha celebrado compartir vestuario con varios compañeros de su misma generación en La Masia, una circunstancia que facilita su adaptación diaria en la élite, y ha dedicado este nuevo contrato a sus padres por el esfuerzo y el acompañamiento brindado desde su infancia.