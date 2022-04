Xavi: "Estamos en el mejor momento de la temporada"

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, celebró una victoria de "seis puntos" ante el Sevilla este domingo en el Camp Nou, gracias a un gol de un Pedri de nuevo "superlativo", que les mantiene firmes en su idea y la persecución al Real Madrid.

"Nos ha costado la última decisión arriba. Hemos sido superiores, hemos estado muy bien, creado muchas ocasiones. Son el mejor equipo defensivo de la Liga, trabajan bien. Para nosotros es una victoria de seis puntos, que nos coloca segundos, y que nos indica que estamos en el mejor momento de la temporada", dijo.

El técnico culé compareció en rueda de prensa después de un triunfo por la mínima a pesar de tener muchas ocasiones, que les pone segundos en la tabla a 12 puntos del líder Madrid con un partido menos. "Celebro porque es un gol trascendental y hay adrenalina. Tenía la sensación de que merecíamos el gol y no podía ser que no entrara, siempre había un pie del Sevilla", afirmó.

"La afición disfruta, el ambiente es extraordinario, hay una armonía muy buena y tenemos que seguir esta dinámica. La Liga continúa hasta que las matemáticas no digan lo contrario. Es una victoria que nos refuerza mucho. Son victorias que dan moral y confianza para lo que queda", añadió.

Xavi fue preguntado por Pedri, autor de un golazo para dar la victoria a los suyos. "Le animo mucho a que tire, pero le pasa que es un pasador y siempre tiene en mente el pase, a mí también me pasaba. Hoy hace un golazo tremendo, hay muy pocos como él, en la manera que entendemos el fútbol, es un jugador superlativo", dijo.

"Si todo el mundo corre, trabaja, presiona y hacemos equipo, lo más probable es que lleguen los resultados. No hay otro secreto, y luego que hay futbolistas muy buenos. Estamos en muy buena dinámica por el trabajo que hacemos colectivo. Hoy hemos ganado a otro grande", añadió.

El técnico del Barça se refirió a la lucha por la Liga. "Como mínimo lo vamos a intentar, ganar todos los partidos y mirar al otro porque no dependemos de nosotros mismos, siguen ahí arriba. Es difícil que falle tanto el Madrid, pero lo vamos a intentar hasta el final", afirmó, antes de ser preguntado por el árbitro de este domingo y el del partido del sábado en Balaídos.

"Yo me enfado porque estoy compitiendo. Los árbitros no compiten, tiene que estar tranquilos. Yo confío mucho en la honestidad de los árbitros, tendrían que hablar ellos, qué han pitado, por qué han pitado. Si ayer González Fuertes lo pones en una rueda de prensa se puede explicar. Yo no puedo hablar por el árbitro de hoy ni de ayer", terminó.