Xavi Hernández: "Tengo ilusión y ganar es cuestión de calma y de paciencia"

Felipe Martín, director de Medios y Patrocinios de Santander España, junto al entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, en la rueda de prensa de presentación del Campus Xavi by Santander

Felipe Martín, director de Medios y Patrocinios de Santander España, junto al entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, en la rueda de prensa de presentación del Campus Xavi by Santander - EUROPA PRESS

Un año en el banquillo del Barça: "Es un no parar, estrés diario, sigue siendo una montaña rusa"

BARCELONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que sigue teniendo la misma ilusión que cuando llegó al banquillo blaugrana y, un año después, cree que el trabajo hecho ha sido bueno y que ganar títulos, el objetivo marcado, es cuestión de "calma y paciencia".

"Sigo teniendo mucha ilusión, la misma que al inicio, las cosas se han hecho bien y es cuestión de calma y de paciencia. En la 'Champions' no hemos dado la talla, es la realidad, pero estamos trabajando bien. Es un proceso que necesita tiempo y paciencia", valoró el técnico blaugrana.

Xavi aseguró que ser entrenador del Barça es "estresante" pero que también "se disfruta". "Al final, estás en el Barça, en casa, y cuando estás siendo juzgado y criticado y siendo el foco, no es fácil de manejar pero intento ser fuerte y de alguna manera positivo para darle la vuelta definitivamente a esta temporada", apuntó.

"El entrenador está expuesto a resultados, también con unas expectativas muy altas, se han generado unas expectativas muy fuerte y va a depender de los resultados. En Liga vamos bien encaminados, las competiciones nacionales están ahí, vamos líderes de una Liga que nos hace ilusión y vamos a competir la Liga Europa", aseguró.

Tiene claro que el objetivo es "ganar títulos" esta temporada. "Se ha hecho equipo para eso, el objetivo es claro. La liga gana más importancia todavía siendo eliminados de la 'Champions'. Ojalá quedemos primero nosotros, el objetivo es ser campeones", comentó.

En este sentido, ve muy importante haber llegado líderes al parón, para la calma del entorno. "Ha ido bien la cosa, ahora tenemos mes y medio sin competición, estamos con ilusión de ver el Mundial pero preparando la segunda parte de la temporada, que será muy dura. Los jugadores van a venir de la exigencia del Mundial", avisó.

Preguntado por el derbi contra el RCD Espanyol, del 30-31 de diciembre, reconoció que no contará con todos los efectivos a tope, tras el Mundial. "Intentaremos preparar el derbi de la mejor manera. El Espanyol tiene 2-3 mundialistas, nosotros 17, que es récord. Vamos a preparar bien el derbi para seguir estando líderes y competir muy bien esta Liga que tanto nos ilusiona. Que lleguen lo más lejos posible todos pero en perfectas condiciones para encarar la segunda etapa de la temporada", señaló.

En cuanto a su primer aniversario como técnico culé, reconoció que parece que haya sido más tiempo. "Estos días desconecto, lo necesitaba también. Hizo ayer un año de mi llegada a Can Barça y ha sido como si fueran muchos años más. Sensación de no parar, de estrés diario, cosas a solucionar cada día. Ha sido una montaña rusa de emociones, lo está siendo todavía", se sinceró.

Por otro lado, ve "excesiva" la sanción de tres partidos a Robert Lewandowski tras su gesto del dedo en la nariz, tras ser expulsado en el partido contra el Almería. "Vamos a recurrir, creemos que es una sanción excesiva. Fue un gesto creo que además impulsivo, él lo explicó muy bien. Además Robert es un ejemplo de conducta, siempre", valoró.

A POR EL 25º CAMPUS XAVI

Por otro lado, Xavi presentó la que será la 25ª edición del 'Campus Xavi by Santander'. "Fue una idea de sopetón, con mi padre y hermanos. Lo hemos disfrutado, los niños vienen encantados y contentos a disfrutar del fútbol y con los valores que intentamos inculcar, de respeto y trabajo en equipo", comentó el de Terrassa.

"Nosotros (mi padre y mis hermanos) lo pasamos bien. Se ha profesionalizado, de la mano del Santander todavía más. Cuando subo al campus y veo a los niños disfrutar, me hace sentir vivo. Esa sensación no me la quita nadie ni nunca por mucho que pasen los años", se sinceró.

Pensado para jóvenes de 15-16 años, Xavi se encuentra a veces con padres pero también ya con antiguos participantes de su campus. "Cuando, por sorpresa, me para un padre o una madre y te da las gracias, no sabes por qué, y te dicen que es por el campus, te dicen que el niño lo ha pasado muy bien y quiere repetir. Que te den las gracias por ello, es fantástico, sensacional. Te enseñan una foto de diez años atrás y te dan las gracias. Es esto", manifestó.