Xavi Hernández todavía "disfruta" como jugador y no se ve como entrenador

Publicado 05/07/2018 18:00:00 CET

BARCELONA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Al-Sadd catarí Xavi Hernández ha señalado este jueves que todavía "disfruta" en el terreno de juego y que no se ve aún como entrenador, si bien el curso que está haciendo le ha ido bien para tener claras sus ideas, por lo que prefiere ir "paso a paso" antes de colgar las botas.

"Vamos paso a paso. Sigo formándome, el curso de entrenador me ha ido bien para poner en orden mis ideas, que las tengo del todo claras. Pero me tengo que ver en un banquillo, con mi 'staff', ver lo que transmito y son muchas cosas, y no es fácil", reconoció en una entrevista a TV3 recogida por Europa Press.

Xavi, que ha renovado por dos temporadas más con el Al-Sadd, no está dispuesto todavía a renunciar a pasarlo bien como jugador. "Me siento bien y me está costando dejar de alguna manera el fútbol profesional. Me lo paso bien y recibo el balón y disfruto. Esta es mi idea, disfrutar hasta que el cuerpo aguante", se sinceró.

El de Terrassa, que estos días ejerce de anfitrión en su campus de fútbol de verano, alarga la decisión clave de cambiar botas por pizarra pero, en clave blaugrana, avaló la llegada del centrocampista brasileño con el que algunos le comparan Arthur.

"No he visto un partido entero, he visto imágenes pero es un talento que puede encajar muy bien en Can Barça. Otra cosa es la mentalidad, la capacidad de adaptación al país, a LaLiga, a un club tan grande como el Barça o al Camp Nou. Todo cuesta mucho en el Barça", argumentó.