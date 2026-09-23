Xavi: "Los jugadores son receptivos y se sienten cómodos con nuestra filosofía"

Xavi Hernández en rueda de prensa como seleccionador de los Países Bajos - Koen Van Weel/ANP/dpa

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador masculino de fútbol de los Países Bajos, el español Xavi Hernández, celebró que sus jugadores se estén mostrando "receptivos" y "cómodos" con la idea de juego que les quieren transmitir en el inicio de su andadura al frente de una 'Oranje' donde tendrá "un gran desafío" al enfrentarse este jueves ante la Alemania de Jürgen Klopp.

"Nos hemos preparado muy bien. Hemos intentado explicar nuestro modelo de juego, nuestra filosofía, tanto para nosotros, el cuerpo técnico, como para los jugadores. Queremos mostrar este jueves nuestro deseo, nuestra pasión, esa es la imagen que queremos transmitir a todos, aunque el resultado también es muy importante, por supuesto", señaló Xavi este miércoles en rueda de prensa.

El de Terrassa recordó que sólo han entrenado "cuatro veces", pero que han organizado "muchas reuniones" y "sesiones de vídeo" para "convencer" a sus futbolistas de su idea. "Creo que son muy receptivos y que se sienten cómodos", apuntó.

"Estoy contento y tengo la sensación de que estamos listos, pero luego hay que competir, por supuesto. Es un gran desafío y tenemos que mostrar nuestro mejor nivel porque tenemos delante a una selección de primer nivel como Alemania. Pero es un buen comienzo y un buen reto para empezar", añadió el técnico catalán.

El campeón del mundo y de Europa pide estar únicamente "centrados" en este duelo contra la tetracampeona del mundo. "No pensamos en el resto de los partidos, sólo en competir y en mostrar nuestra mejor versión", insistió, reconociendo el desafío de medirse a Jürgen Klopp, que se estrena como seleccionador alemán.

"Jürgen es uno de los mejores entrenadores del mundo en los últimos años. Será un gran desafío para mí en lo personal, un gran desafío para el equipo. Debemos mostrar nuestro mejor nivel, porque nos enfrentamos a un gran equipo", sentenció el seleccionador de la 'Oranje'.