Xavi: "No me frenará nadie ni he pensado en irme"

"Me extraña que en la primera curva la gente se baje del barco"

Asegura estar más implicado que nunca: "No quiero fallar al club de mi vida"



BARCELONA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró este viernes que no ha pensado en dimitir y aseguró que es todo lo contrario, que tiene más implicación que nunca y que no le "frenarán" en su camino al éxito, algo en lo que cree pese a que lamente y critique que el entorno mediático de Barcelona no esté unido ni cerrando filas con el equipo "en la primera curva" de esta campaña.

"Me gusta el liderazgo y estar en primera fila, tirar del carro y que me critiquen a mí y no a los jugadores. Bienvenida la crítica, ayuda a mejorar y a encontrar soluciones, doy más de mí todavía. No pararé y no me frenará nadie, no he pensado en irme sino que tengo más implicación. No quiero fallar al club de mi vida", aseguró en rueda de prensa.

Xavi cree que no se debe hacer una valoración hasta final de temporada y por ello lamenta que en diciembre se hable o se comente su posible salida. "Cuando termine la temporada haces reset y dices, ¿dónde estamos? Ves si se ha ganado algo o nada... Pero estoy muy ilusionado, creo que podemos hacer una gran temporada y está todo en juego. Es momento de ser coherente, estar calmado, coger confianza", apeló.

"Creo más que nunca en el proyecto y en los jugadores, tenemos una unión fantástica con el presidente, con Deco, con Yuste... Y tengo muy buena relación con el presidente. Es momento de confianza, de trabajar más si cabe, de creer en lo que estamos haciendo, se han hecho cosas bien e insisto en que estamos a mitad de camino de hacer un gran Barça", reiteró.

Y ahí empezó con su crítica al entorno mediático. "Me extraña que en la primera curva la gente se baje del barco. Es momento de estar muy unidos. Lo dije así en mi primer Gamper y veo que los medios no están unidos. Y es momento de estar más unidos que nunca con afición, jugadores y Directiva en esta quizá segunda curva mala", pidió.

"Se repite el mismo patrón que la temporada pasada, cuando en octubre se quería enviar todo a la nada. Pero la temporada terminó muy bien. ¿Por qué no puede suceder ahora esto? Me extraña y sorprende que en la primera curva vuelva a suceder lo de la temporada pasada. Nos deberíamos unir", añadió.

"Aquí siempre saltan las alarmas cuando las cosas no van bien y sí, vale, las cosas no van del todo bien pero es que está todo en juego. El año pasado iba todo peor y terminamos haciendo una temporada de notable. ¿Por qué no puede ser excelente esta? Están los 4 títulos en juego. Creo en lo que hago y no cambiará por lo que diga la gente y los medios, pero no los veo unidos y me extraña. Me llegan mensajes como si fuera un funeral todo, como si se hubiera muerto mi padre o mi madre. Y ningún periodista me felicitó por pasar en 'Champions' como líderes. Esa es la irrealidad que veo yo", cargó.

Por otro lado, ve a sus jugadores "totalmente comprometidos". "Todos están molestos y decepcionados cuando no salen las cosas, como en los dos últimos partidos. Pero están a muerte con el 'staff' y la Junta, dentro estamos muy unidos y no queda otra que trabajar para mejorar en todos los sentidos. Necesitamos estabilidad, somos un proyecto ganador que está en construcción, pero si cada bache crea una depresión profunda, esto no va a arrancar. Si se empata en Valencia, se empata y se sigue creyendo en el proyecto porque el club necesita estabilidad. Y más en época post Messi", argumentó.

Y con la confianza de jugadores y directivos, negó sentirse solo. "No me siento solo, nunca, en el 'staff'. Primero porque tengo un hermano y luego amigos con mayúsculas. Y el presidente no me ha fallado nunca, todo lo que ha dicho lo ha cumplido. No me siento solo, al contrario, me siento respaldado y con fuerzas. Siento que podemos hacer una gran temporada, tenemos que ser positivos dentro porque fuera (entorno mediático) ya se ve que la cosa no va", ahondó.

A nivel más personal, comentó que no sabe si se ha llegado a ser "injusto" con su figura. "No sé si se ha sido injusto conmigo. Pero sé que se está contando una irrealidad. Se genera una tensión que no es necesaria, primero, y luego no dice lo que la realidad es. Estamos en la carrera para ganar cuatro títulos, esa es la realidad. Y es una irrealidad lo que algunos quieren hacer vivir, porque está todo en juego. Y esa es la realidad que vivo yo, la que se vive fuera es otra, por lo que veo. No entiendo nada, nada", se sinceró.

El técnico egarense quiso dejar bien claro a quién se refería con lo de bajarse del barco. "Los que se bajan en la primera curva es el entorno, no la afición. Tenemos que ser más positivos los 'culers', y los medios afines al Barça no nos pueden dejar de la mano en la primera curva. Estos jugadores son campeones de Liga y Supercopa y merecen un respeto. A partir de ahí, a trabajar y resultados y si no sale, vale. Pero no bajarse en la primera curva. La afición está con el equipo y está de '10', este no es el problema", reiteró.

"El año pasado fue mucho peor. Hay una irrealidad de lo que se está explicando. Se pueden ganar los cuatro títulos, hemos hecho buenos partidos. Es momento de confiar en estos futbolistas y en esta plantilla. Hace cinco meses estábamos en una rúa celebrando títulos. Hay que confiar y creer de manera externa, porque de manera interna ya se hace", aportó, en este sentido.

Además, cree que las derrotas contra Girona y Amberes pueden ayudar. "Esta semana mala nos va a ayudar, seguro que convenía lo que ha sucedido para saber que no estamos haciendo las cosas bien y mejorar. A seguir trabajando. Esto va de competir y de tener resultados y si al final no hay resultados, seguramente el entrenador se tendrá que marchar. Pero no ahora", manifestó.

A POR LA FINAL DE MESTALLA

En cuanto al partido de este sábado en Mestalla contra el Valencia CF, fue de lo que menos se le preguntó. Pero aseguró que es una final dada la necesidad de sumar puntos en LaLiga EA Sports. "Es una final porque tenemos necesidad de puntos. El problema es que en LaLiga no estamos como deberíamos estar", reconoció el técnico.

"Las derrotas contra Madrid y Girona nos están afectando y pesan, pero hay tiempo para solucionarlo. Tenemos que recuperar puntos como sea. Tenemos ahora un rival muy complicado, Baraja está haciendo un trabajo extraordinario. Llevan ahora 1 punto de 12 y ha bajado el nivel pero en Mestalla siempre aprietan. Es difícil, es una final para nosotros", reiteró.

Eso sí, en caso de derrota, cree que LaLiga quedaría en peor situación que ahora pero sin ser nada decisivo. "Decir adiós a LaLiga no, pero si perdemos se nos pondría mal. Pero en caso de victoria, quizá recortamos puntos. Tenemos que pensar en positivo. Si perdemos, se nos pondría todavía más difícil y por eso digo que tenemos necesidad de puntos", concluyó.