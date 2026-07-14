Youri Tielemans firma con el Manchester United hasta junio de 2031

Archivo - Youri Tielemans, en un partido con el Aston Villa. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El futbolista belga Youri Tielemans, centrocampista de 29 años y que militaba en el Aston Villa desde verano de 2023, ha concretado su fichaje por el Manchester United para las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2031.

"Tielemans, que ha sido internacional con Bélgica en 90 ocasiones, acaba de regresar de la Copa Mundial de la FIFA, donde capitaneó a su selección hasta los cuartos de final de la competición", indicó este martes el Manchester United en su página web.

"La temporada pasada registró siete asistencias para el Aston Villa y ayudó a su club a ganar la Europa League, anotando el primer gol en la final contra el SC Freiburg", añadió la misma nota de prensa.

"Entre los atacantes y centrocampistas, Tielemans fue el jugador que más líneas defensivas rompió por cada 100 pases en la Premier League, además de realizar el segundo mayor número de pases que rompieron líneas bajo presión", destacaron los 'Diablos Rojos' en su comunicado.

Luego el propio Tielemans habló con los medios oficiales de su nuevo club: "Es difícil describir lo orgulloso que estoy de unirme al Manchester United. Fichar por un club tan especial es una sensación increíble; es la culminación de años de dedicación desde que me enamoré del fútbol".

"He tenido el privilegio de experimentar el éxito en este deporte y eso solo ha aumentado mi determinación de lograr aún más. La ambición de todos en el club es muy clara: estamos decididos a luchar por los trofeos más importantes en los próximos años", agregó el mediocampista belga.

Jason Wilcox, director deportivo del Manchester United, valoró esta incorporación. "Youri ha sido consistentemente uno de los centrocampistas más destacados de la Premier League durante los últimos siete años. Posee todas las cualidades técnicas, así como la ambición y la mentalidad necesarias para triunfar en el Manchester United", opinó al respecto.

"La regularidad de Youri es excepcional y aportará aún más serenidad, creatividad y liderazgo a nuestra plantilla. Estamos encantados de dar la bienvenida a un jugador de su influencia y experiencia, tanto en el terreno de juego como en el vestuario, mientras seguimos construyendo un equipo preparado para luchar por los títulos más importantes", zanjó Wilcox.