Yuste considera "de muy mal gusto" la sátira del Atleti por los fichajes: "La educación debe estar por encima de todo"

Rafa Yuste, presidente en funciones del FC Barcelona. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones del FC Barcelona, Rafael Yuste, ha considerado "de muy mal gusto" las recientes sátiras del Atlético de Madrid en la red social X por el supuesto interés de los culés en fichar al delantero argentino Julián Álvarez, indicando que "la educación debe estar por encima de todo".

"De muy mal gusto. Pero vaya, ya sabéis que nosotros siempre pensamos en lo que hacemos nosotros como club. Creo que la educación debe estar por encima de todo. Por tanto, debemos seguir dando este ejemplo, yo el primero como presidente, hasta el último de los compañeros de directiva. Y así lo haremos", declaró Yuste este viernes al micrófono de Esport3.

"Esto no cambia ningún plan. La educación no tiene nada que ver con los planes deportivos, que los gestiona muy bien Deco. Por tanto, que siga haciendo la gran labor que está haciendo. Y nosotros, a seguir con la responsabilidad que el Barça siempre tiene", apostilló el presidente en funciones sobre las negociaciones del director del área de Fútbol.