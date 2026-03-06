El Zaragoza encuentra la fe contra un Cádiz en caída libre

Cádiz - Real Zaragoza - LALIGA

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Zaragoza venció (0-1) a domicilio al Cádiz este viernes en el indio de la jornada 29 de LaLiga Hypermotion para confiar en la salvación en el estreno de David Navarro, mientras el equipo andaluz agrava su mala dinámica.

El técnico interino, después de otra destitución en la figura de Rubén Sellés, llevó al equipo maño a la victoria ocho jornadas después, a cinco puntos de la salvación con un partido más. Kenan Kodro hizo el tanto del encuentro a los 20 minutos, haciendo buena una primera mitad donde el Zaragoza fue superior.

Los locales mejoraron en el segundo acto pero Esteban Andrada guardó bien la portería visitante y la urgencia le jugó una mala pasada a un Cádiz que, con Gaizka Garitano cuestionado, se acerca a la zona roja tras siete derrotas y un empate en las últimas ocho jornadas. Mientras, el Zaragoza dejó de ser colista.