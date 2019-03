Zidane: "Lo que quiero es poner al club donde tiene que estar"

Actualizado 11/03/2019 21:34:41 CET

El francés Zinédine Zidane se mostró "muy feliz" por su retorno como entrenador del Real Madrid, puesto que dejó de forma imprevista el pasado 31 de mayo, y aseguró que llega para "poner al club donde tiene que estar", confesando que no le podía decir "no" a Florentino Pérez y que ahora ha "descansado" porque puede que no hubiera aceptado "hace cuatro meses".

"Sé que es un día especial para todos y estoy muy feliz, que es lo más importante, de volver a casa. Y lo que quiero es otra vez trabajar y poner al club donde tiene que estar, lo único para mí es empezar a trabajar. No le puedo decir no al presidente", señaló Zidane durante su presentación de este lunes en el Palco de Honor del Santiago Bernabéu.

El exjugador, que bromeó al decir que no se había "ido muy lejos" porque sigue viviendo en Madrid, recordó que se marchó porque lo necesitaba. "Y puede que la plantilla también después de haberlo ganado todo, no solo conmigo, antes también. Me llamó el presidente y como le quiero mucho a él y al club aquí estoy", comentó, dejando claro que no tenía "ninguna deuda" por haberse marchado de forma tan repentina.

"Después de ocho meses tengo ganas de volver a entrenar, pero tomé aquella decisión por el bien de todos, no es que me gustara marcharme. Tampoco me he querido marchar a otros equipos", prosiguió Zidane.

Para el francés, "es una responsabilidad grande y un gran desafío" el volver a ocupar el banquillo del trece veces campeón de Europa, "no porque sea la segunda vez" "No pienso en el pasado porque si no, no hubiese vuelto. No me olvido de lo que ganamos, pero tampoco de las cosas que hicimos mal el año pasado como perder la Liga enseguida y la Copa. Mi ambición y lo que tengo dentro para este club nadie me lo va a quitar, voy a poner todo para que el equipo vaya a mejor", aseveró.

"Mi corazón me dice que he descansado en estos meses. Me llaman y tengo de ganas de venir, tal vez hace cuatro meses no hubiese sido así, pero ahora es una oportunidad muy buena y estoy listo para vivir otra vez la experiencia de entrenar al Real Madrid", subrayó 'Zizou'.

Este reconoció que cambiarán "cosas para el próximo año" porque deben "preparar muy bien la temporada que viene, que es muy importante". "Pero ahora no se trata de eso. Hablaré con el presidente y el club para lo que se puede hacer, pero nos faltan once partidos y lo que queremos es acabar bien", remarcó.

"EL AÑO PASADO PASÓ LO MISMO Y ESTABA YO AL MANDO"

En este sentido, también aparcó cualquier intento de traer de vuelta a Cristiano Ronaldo. "No es el tema. Cristiano es historia de este equipo y eso nadie lo va a cambiar", zanjó, antes de confirmar que contará con su "mismo" cuerpo técnico de antaño.

El exfutbolista francés ha estado siguiendo la temporada del equipo. "Creo que los jugadores saben que es un año difícil. No se puede siempre ganar y hay que aceptar a veces el cambio cuando estás arriba y saber que hay cosas malas. Desde fuera ha sido difícil para mí también", abundó. "Cuando tú has ganado mucho, un bajón lo puedes tener y este año nos ha pasado, pero el año pasado pasó lo mismo y estaba yo al mando", replicó.

"Lopetegui y Solari querían hacerlo lo mejor posible para los jugadores, el equipo y el club, y ha salido como ha salido y no me voy a meter en eso. Únicamente tenemos que mirar lo que tenemos delante y lo que queremos hacer todos", agregó, resaltando que no se iba a "meter" en los problemas que haya habido en el vestuario.

Además, Zidane reconoció que tras anunciar su marcha, la gente con la que se encontraba por Madrid le dijo "un poco de todo". "Unos me daban las gracias por lo que hice, pero también cosas malas, no penséis que son todo cosas buenas", advirtió. "Pero lo más importante es hacer cada uno las cosas como siente. Cuando tomas una decisión así, no miras sólo para ti, este club impone y hay que pensar en todo, entrenar al Real Madrid es otra cosa y yo ya lo he vivido", sentenció.