El 65 por ciento de los españoles se siente más conectado con las marcas durante el Mundial

Archivo - El internacional español Lamine Yamal podría ser una de las estrellas de este Mundial de fútbol de 2026. - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 65 por ciento de los españoles afirma que ver publicidad durante el Mundial de fútbol, cuya próxima edición se disputa del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, refuerza su conexión con las marcas, según el informe Sports Moments de la plataforma publicitaria omnicanal Teads.

El Mundial de fútbol concentra uno de los mayores niveles de atención colectiva del calendario no solo por la audiencia que moviliza sino por el tipo de vínculo que genera: emoción, conversación social, orgullo compartido y entretenimiento continuo.

Para las marcas, ese contexto supone una oportunidad especialmente valiosa para conectar con consumidores más receptivos, incluso cuando no pertenecen a categorías tradicionalmente asociadas al deporte.

Según este informe Sports Moments de Teads, los grandes eventos deportivos activan una mayor predisposición hacia el descubrimiento de nuevas marcas, tanto entre aficionados intensivos como entre audiencias más ocasionales.

En España, ese 65 por ciento encuestado dice que ver publicidad en estos momentos refuerza su conexión con las marcas, lo que sitúa al Mundial como un entorno de afinidad y receptividad donde la presencia publicitaria contribuye a construir notoriedad, consideración y recuerdo.

UN EVENTO QUE REÚNE PÚBLICOS MUY DISTINTOS

El Mundial tiene una capacidad diferencial para atraer perfiles diversos. Según el estudio, el 26% de la audiencia se identifica como superaficionada, el 38% como aficionado dedicado y el 30% como espectador casual, lo que amplía su valor al combinar públicos muy vinculados al deporte con otros que lo consumen como entretenimiento o experiencia social.

Esta diversidad de audiencias abre oportunidades para marcas de múltiples sectores. Más allá de categorías habituales como sportswear, alimentación y bebidas o tecnología, el estudio identifica espacio para entretenimiento, viajes, automoción, retail, belleza, lujo y servicios financieros.

La clave no está en forzar la relación con el deporte sino en integrarse de forma natural en la experiencia del espectador. Las motivaciones también varían por generaciones. En la 'Z' y 'Millennials' pesan más el entretenimiento y el espectáculo, mientras que otros perfiles priorizan el apoyo al equipo, el orgullo nacional o el disfrute compartido con familia y amigos. En todos los casos, el Mundial funciona como un punto de encuentro cultural que trasciende lo deportivo.

La consideración de marca aumenta cuando entra en juego el contexto deportivo: el 56% de los usuarios afirma que se incrementa cuando la publicidad aparece integrada en contenidos relacionados con el evento, una cifra que alcanza 14 puntos más entre los 'Millennials'.

Este impacto no se limita a la consideración, sino que también se traduce en una mayor apertura a nuevas marcas, especialmente entre los perfiles con mayor capacidad de gasto. En este segmento, el 60% de los consumidores con mayor poder adquisitivo declara estar dispuesto a probar marcas descubiertas durante eventos deportivos.

El uso simultáneo de dispositivos refuerza esta dinámica. El 55% de los espectadores utiliza otro dispositivo mientras ve el Mundial y un 25% declara hacerlo muy a menudo. Durante ese consumo en paralelo, un 49% lee comentarios y reacciones, un 43% consulta estadísticas en directo, un 23% compra online y un 25% busca productos u ofertas relacionadas con el evento.

"El Mundial tiene una capacidad única para reunir audiencias muy distintas bajo un mismo momento cultural. Para los anunciantes, la oportunidad no está solo en aparecer durante el evento, sino en integrarse en la experiencia de forma relevante, con mensajes adaptados al contexto y a los distintos momentos de atención del usuario", señaló Rafa Amieva, managing director de Teads en España y Portugal.