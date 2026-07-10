El capitán de la selección argentina Leo Messi durante el duelo de octavos de final ante Egipto. - Tom Weller/dpa

Argentina no quiere más sustos

La campeona aspira a avanzar a semifinales con mayor solvencia superando a una correosa Suiza que se cita con la historia

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección argentina se enfrenta este sábado a Suiza en el Arrowhead Stadium de Kansas City (03.00 hora peninsular española del domingo), en los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, un duelo en el que la 'Albiceleste' busca meterse en semifinales del torneo con menos sobresaltos que en rondas anteriores para seguir adelante en la defensa del título a costa de un serio combinado helvético que aspira a meterse en la penúltima ronda de una Copa del Mundo por primera vez.

La campeona del mundo se juega el pase a las semifinales ante la sorprendente Suiza. En Kansas City, el equipo liderado por Leo Messi quiere seguir firme en su defensa del título conseguido en Catar hace cuatro años, aunque las eliminatorias ante Cabo Verde (3-2) y Egipto (3-2) fueron un aviso importante. Los de Lionel Scaloni están sufriendo más de lo previsto en unos cruces en los que se ha medido a rivales de inferior calidad, teniendo que incluso tirar de épica ante los 'Faraones' para mantenerse vivo en el torneo.

A la prórroga frente a Cabo Verde le siguió una remontada increíble en octavos ante Egipto. A falta de 10 minutos para el final, Argentina caía 0-2 en el partido, pero emergió la figura de Messi, hasta entonces más protagonista por haber fallado de nuevo un penalti, para con una asistencia y un gol igualar y comenzar una remontada que culminó en el añadido Enzo Fernández. Y es que si algo ha dejado patente esta Copa del Mundo es que Argentina va a vender cara su eliminación.

Ante Suiza, su teórico rival de más nivel hasta el momento y ante el que en 2014 necesitó un gol de Angel di María cuando los penaltis asomaban en octavos para tumbarla, intentará no reincidir en errores del pasado. A la campeona sudamericana le está costando trasladar a las áreas la superioridad que exhibe en el juego y, pese a ser uno de los equipos que menos remates a puerta ha concedido, ha recibido cinco tantos en contra, el que más de los equipos que siguen vivos en el torneo. De hecho, el 'Dibu' Martínez, héroe en Catar, es el portero que menos paradas ha realizado en toda la Copa del Mundo (4).

Una fragilidad defensiva que contrasta con la principal característica de su rival, la solidez. Suiza, que ha igualado su mejor participación en un Mundial alcanzando los cuartos por primera vez desde 1954 cuando fue anfitrión, ha encajado sólo tres tantos en el torneo, manteniendo su portería a cero en las dos eliminatorias que ha disputado --Argelia y Colombia--. Los de Murat Yakin, invictos también, son un equipo reactivo, capaz de desactivar las principales virtudes del rival, que sueña con alcanzar las primeras semifinales mundialistas de su historia.

La victoria en octavos ante Colombia fue prueba de ello. Ante un equipo que llegaba con muchas expectativas y cuya principal virtud era la verticalidad, plantearon en duelo muy incómodo en la medular y sin apenas espacios para correr. Una estrategia que apunta a replicar frente a Argentina, con jugadores muy físicos y experimentados en el centro del campo como son Remo Freuler y Granit Xhaka, a los que se suma una zaga veterana compuesta por Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez y el meta Gregor Kobel.

MANZAMBI, BAJA

Sin embargo, Yakin no podrá tener a su jugador más talentoso, Johan Manzambi. El joven mediapunta del Friburgo es el máximo goleador de los helvéticos con tres tantos, pero será baja como ante Colombia y mermará el poderío ofensivo suizo, que recaerá en Breel Embolo y en un Ruben Vargas que podría volver al once después de sólo poder jugar prácticamente la prórroga ante Colombia por estar también 'tocado'. Fabian Rieder y Djibril Sow podrían ser las opciones para sustituir a Manzambi.

La intensidad de la 'Nati' en el medio será la encargada de desactivar el rombo argentino planteado por Scaloni en la sala de máquinas. Como ocurriera ante Egipto, partido en el que la actual campeona desarrolló su mejor fútbol del torneo, Leandro Paredes apunta a la titularidad junto a Rodrigo de Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister . La única duda será saber quien acompaña a Messi en el ataque, Julián Álvarez o Lautaro Martínez, con ninguno de ellos brillando en exceso.

El que seguro estará sobre el césped será Leo Messi. El '10' está siendo el líder absoluto del equipo y a sus 39 años está cuajando el mejor Mundial de los seis que ha disputado. Su impacto en el juego argentino y los resultados está siendo extraordinario, participando en nueve --ocho goles y una asistencia-- de los 12 tantos que ha anotado su equipo. Un desempeño que querrá prolongar para meterse en las que serían sus terceras semifinales de un Mundial y continuar con su batalla goleadora con el francés Kylian Mbappé.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

ARGENTINA: Martínez; Molina, Romero, Lisandro, Tagliafico; Paredes; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Messi y Lautaro.

SUIZA: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodríguez; Freuler, Xhaka; Vargas, Rieder, Ndoye; y Embolo.

--ÁRBITRO: Joao Pinheiro (POR).

--ESTADIO: Arrowhead Stadium de Kansas City (Estados Unidos).

--HORA: 03.00/La 1 y DAZN.