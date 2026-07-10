La Asociación Sudafricana de Fútbol asegura que Hugo Broos continúa como su seleccionador masculino

Hugo Broos, durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. - Tom Weller/dpa

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Sudafricana de Fútbol (SAFA) ha desmentido las afirmaciones de que el entrenador belga Hugo Broos, de 74 años, haya dejado su cargo como seleccionador nacional masculino en categoría absoluta, después de que los 'Bafana Bafana' fuesen eliminados en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"Broos continúa como seleccionador y los reportes que afirman lo contrario son completamente falsos. No es la primera vez que se vincula al técnico belga con una posible salida poco después de que la selección masculina absoluta de Sudáfrica haya tenido un buen desempeño en un torneo internacional", indicó la SAFA este viernes en su página web.

"En marzo de 2024, se rumoreó que Broos se uniría a la selección tunecina pocas semanas después de que los 'Bafana Bafana' ganaran la medalla de bronce en la Copa Africana de Naciones en Costa de Marfil", añadió en su nota de prensa el organismo federativo de Sudáfrica.

"Broos regresó hace unos días con la selección para la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras hacer historia en el torneo que se disputa actualmente en Estados Unidos, México y Canadá. Los 'Bafana Bafana' se clasificaron para la segunda ronda por primera vez en su historia tras vencer a Corea del Sur por 1-0 en el último partido de la fase de grupos en Monterrey", apuntó la SAFA sobre el rol de su selección en el torneo.

Por último, la SAFA subrayó que Broos "se encuentra actualmente en su casa en Bélgica" y que "regresará a Sudáfrica a finales de este mes". En el Mundial que todavía se está disputando en Norteamérica, el combinado sudafricano quedó segundo del Grupo A con cuatro puntos y avanzó a esa ronda de dieciseisavos donde perdió por 0-1 ante la coanfitriona Canadá.