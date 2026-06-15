Austria anhela un reencuentro feliz frente a la debutante Jordania

Archivo - El defensa internacional del Real Madrid David Alaba es el líder de Austria en el Mundial de fútbol de 2026. - Robert Jaeger/APA/dpa - Archivo

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de fútbol de Austria, liderada por el madridista David Alaba, afronta este martes (6:00 del miércoles, horario peninsular español) su regreso al Mundial casi tres décadas después frente a la debutante Jordania con el anhelo de lograr un triunfo en San Francisco que le acerque a la clasificación para los cruces.

David Alaba debutará en el Mundial con 33 años, ya que su selección no disputaba el torneo desde la edición de Francia'98. "Somos una selección que sueña a lo grande", apuntó Alaba, el verdadero líder del grupo de Ralf Rangnick, que tuvo el traspié de última hora con la baja de Christoph Baumgartner.

El futbolista del RB Leipzig se lesionó en el amistoso contra Túnez y fue reemplazado por Dejan Ljubicic, de 28 años y ausente en la selección desde septiembre de 2023, pero cuyo fútbol en el medio del campo condujo al Schalke 04 a su retorno la próxima campaña a la Bundesliga.

Por su parte, el central del Elche CF David Affengruber, clave en la permanencia en LaLiga EA Sports en el equipo de Eder Sarabia, buscará su oportunidad en la defensa en un equipo que sueña con acercarse a su tope: tercera en el Mundial del remoto 1954 en Suiza.

Los triunfos en los amistosos previos contra Túnez (1-0) y Ghana (5-1) alimentan la moral de Austria en su retorno mundialista frente al equipo de Jamal Sellami, ilusionado con su debut por su notable clasificación en las eliminatorias asiáticas y la fe en su 'Messi jordano' Mousa Al-Tamari.

Baurizado así por la afición chipriota, Al-Tamari, de 29 años, es un ídolo en su país y milita en el Stade Rennais de la Liga francesa, con el que ha completado un curso notable, pero que pretende dar un paso más en su carrera aprovechando el 'escaparate' del Mundial más global de la historia.

FICHA TÉCNICA.

--ALINEACIONES POSIBLES.

AUSTRIA: A. Schlager; Posch, Lienhart, Alaba, Laimer; Seiwald, X. Schlager, Schmid, Gregoritsch, Sabitzer; y Arnautovic.

JORDANIA: Abulaila; Al Arab, Nasib, Obaid; Haddad, Al Rawabdeh, Al Rashdan, Abu Taha; Al Taamari, Fakhoury y Ali Olwan.

--ÁRBITRO: Dahane Beida (MRT).

--ESTADIO: San Francisco Bay Arena.

--HORA: 6:00 (DAZN/Movistar).