Barcelona traslada al Fòrum la pantalla gigante para ver la final del Mundial

Archivo - Seguimiento de la final del Mundial femenino en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado este viernes el cambio de ubicación de la pantalla gigante instalada para seguir la final del Mundial de 2026 entre España y Argentina, que finalmente se situará en la Plataforma Marina del Fòrum debido a la elevada expectación generada por el encuentro.

El consistorio explicó que el nuevo emplazamiento, con acceso por la calle Josep Pla con la avenida del Litoral, ofrece una mayor capacidad que la ubicación inicialmente prevista en la calle Martí i Franquès y permitirá acoger a un mayor número de aficionados para presenciar la final, que se disputará este domingo a las 21.00 horas en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La apertura del recinto tendrá lugar a las 19.00 horas con actividades de animación, música y juegos en la pantalla gigante, mientras que a partir de las 20.30 horas podrá seguirse la previa del partido y, desde las 21.00 horas, la retransmisión en directo del encuentro a través de La 2Cat.

El espacio contará con controles de acceso señalizados y no se permitirá la entrada con bebidas alcohólicas, latas ni botellas de vidrio, con el objetivo de garantizar un ambiente seguro, familiar y respetuoso durante la final.

Además, Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) ampliará el servicio de Metro hasta la 1.00 de la madrugada para facilitar la movilidad de los asistentes, recomendando utilizar la Línea 4 y bajar en la estación de El Maresme-Fòrum, la más próxima al recinto habilitado.