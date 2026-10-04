El belga Erik Lambrechts arbitrará el Croacia-España

Archivo - El colegiado Erik Lambrechts - Paul Phelan / Pro Sports Images / AFP7 / Europa Pr

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El belga Erik Lambrechts será el encargado de arbitrar el martes el partido de la cuarta jornada de la Liga de Naciones que enfrentará a las selecciones de Croacia y España en el Estadio Poljud de Split (20.45 horas), ha confirmado este domingo la UEFA.

Lambrechts, de 42 años, es árbitro FIFA desde 2014, aunque va a dirigir por primera vez un partido de la selección española absoluta. Ya ha arbitrado numerosos encuentros de la selección española Sub-21 y también es uno de los colegiados habituales en Europa.

En este sentido, ha dirigido encuentros de ediciones anteriores de la Liga de Campeones, de la Liga Europa y de la Conference League. La pasada temporada, impartió justicia en el RC Celta-Olympique de Lyon (1-1) de octavos de final de la Liga Europa en marzo de 2026.