Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku en el Bélgica-Egipto - Dirk Waem/Belga/dpa

Bélgica espabila a tiempo ante Egipto

Lukaku rescata un empate para los 'Diablos Rojos' en su estreno en el Mundial

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones de Bélgica y Egipto han firmado un empate en Seattle (1-1) en el estreno del Grupo G del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, un partido en el que el combinado africano, que sigue sin ganar en una Copa del Mundo, consiguió adelantarse pero no pudo aprovechar su superioridad durante la primera hora de juego, topando en varias ocasiones con Thibaut Courtois.

La selección belga, que no pierde en un debut mundialista desde 1986, se vio obligada a reaccionar después de que el delantero Emam Ashour adelantarse a los 'Faraones' a los 19 minutos con un derechazo ante el que nada pudo hacer el portero madridista, quizás el mejor del encuentro por los de Rudi García.

Sus paradas y la experiencia del agitador Romelu Lukaku, que nada más entrar provocó la jugada del gol en propia puerta de los egipcios, permitieron al cuadro europeo rescatar un punto en el arranque del Grupo G, que los dos combinados comparten con Irán y Nueva Zelanda.

El duelo empezó con ritmo en el Lumen Field de Seattle, donde Kevin de Bruyne avisó a los cinco minutos con un disparo desde la frontal buscando el palo corto que no encontró portería. Mientras, los 'Faraones', muy solidarios en los esfuerzos, cargaban su ataque por la banda derecha, donde pronto provocaron la amarilla de Timothy Castagne.

Poco después de superado el primer cuarto de hora, después de que el colegiado se ahorrase la tarjeta en una dura entrada de Mohamed Hany sobre Jérémy Doku, Egipto mostró su pegada. Emam Ashour recibió en zona de tres cuartos y, con un potente zapatazo y aprovechando el espacio que dejó Thomas Meunier, mandó el balón a guardar a pesar de la estirada de Thibaut Courtois (min.19).

Los de Rudi García no acababan de carburar, aunque inquietaron con un cabezazo de Youri Tielemans antes de que los egipcios perdonasen el segundo en un chut de Mostafa Zico que desvió con una mano salvadora el guardameta del Real Madrid. Todavía apretaron los 'Diablos Rojos' antes del intermedio con un remate de Doku que se marchó por encima del larguero, aunque antes de encarar el túnel de vestuarios vieron cómo Courtois les volvía a salvar al parar con el pie un peligrosísimo disparo de Omar Marmoush.

El delantero del Manchester City inauguró las ocasiones en la segunda parte en una jugada embarullada en el área belga con varios rechaces, y antes de que se cumpliesen los diez minutos desde la reanudación De Bruyne estrelló un balón en el palo derecho. Ashour y Marmoush siguieron insistiendo y se convirtieron en una auténtica pesadilla para la zaga europea, centrada en desbaratar sus ocasiones.

Rudi García movió el banquillo en busca de la reacción, y el cambio surtió efecto. En el minuto 66, solo unos segundos después de ingresar en el terreno de juego, el incombustible Romelu Lukaku se incrustó entre los centrales y trató de rematar un buen pase raso de Meunier, aunque fue Hany el que acabó introduciendo el balón en su propia portería para poner el empate (min.66).

Poco después, Shobeir apareció para blocar un disparo cruzado de Meunier que amenazó con la remontada, con Bélgica ganando peso. El portero egipcio también sacó una mano providencial para negar un gol de cabeza de Brandon Mechele, y Courtois le dio la réplica al meter los puños frente a un peligroso chut de Ramy Rabia.

Lukaku, con un cabezazo que se marchó por encima del travesaño, hizo soñar con el triunfo, mientras el delantero del FC Barcelona Hamza Abdelkarim, a sus 18 años, aprovechaba la oportunidad del seleccionador Hossam Hassan para hacer su debut en un Mundial. Sin embargo, el marcador ya no se movió.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BÉLGICA, 1 - EGIPTO, 1 (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

BÉLGICA: Courtois; Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne (Raskin, min.56); Onana (De Cuyper, min.56), Tielemans, Doku (Fernández-Pardo, min.85), De Bruyne (Vanaken, min.85), Trossard; y De Ketelaere (Lukaku, min.66).

EGIPTO: Shobeir; Hany, Ibrahim, Fathy (Adel, min.88), Fatouh (Hafez, min.88); Lasheen, Attia, Salah (Abdelkarim, min.76), Ashour (Rabia, min.71), Zico (Zizo, min.76); y Marmoush.

--GOLES:

0-1, min.19: Ashour.

1-1, min.66: Hany, en propia puerta.

--ÁRBITRO: Ramon Abatti (BRA). Amonestó a Castagne (min.14) y a De Cuyper (min.75) por parte de Bélgica y a Attia (min.13) y a Fatouh (min.34) por parte de Egipto.

--ESTADIO: Seattle.