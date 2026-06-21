Bélgica sigue sin carburar en el Mundial

Leandro Trossard, durante un partido. - Bruno Fahy/Belga/dpa

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección masculina de fútbol de Bélgica ha empatado este domingo sin goles frente a la aguerrida selección de Irán durante la segunda jornada del Grupo G en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá.

En el SoFi Stadium de Inglewood, dentro del área metropolitana de Los Ángeles (California), apretaron de inicio los belgas, pero el partido se detuvo varios minutos tras un golpe de Romelu Lukaku al portero Alireza Beiranvand en un intento de remate tras haber centrado Kevin De Bruyne a un palmo del suelo desde la banda derecha a la salida de un córner.

Aunque los iraníes pedían mayor castigo para Lukaku, éste solo vio tarjeta amarilla porque el árbitro entendió que su choque no se debía a una mala intención. Lo siguiente destacable fue otro acercamiento de De Bruyne en el 8', pero esta vez desde la banda izquierda con un recorte hacia zona interior para culminar con un derechazo demasiado alto.

Un minuto después, Leandro Trossard emuló al ausente Jérémy Doku con un caracoleo en el extremo izquierdo hasta centrar raso al área rival, donde De Bruyne remató raso de primeras; la zaga taponó ese tiro y luego Beiranvand atrapó otro tiro raso que hizo Maxim De Cuyper en el rebote.

Pese al buen comienzo de los 'diablos rojos', Hossein Kanaani estuvo cerca de marcar cazando un balón suelto dentro del área belga, domando el balón de forma rápida para volear de diestra y ver a Thibaut Courtois despejando su remate con su manopla derecha en una estirada vistosa. Al saque de ese córner, Saeid Ezatolahi cabeceó fuera en el segundo poste.

La réplica fue de Youri Tielemans en el 22', internándose en el área por el costado derecho hasta enganchar un derechazo que el portero mandó a saque de esquina a media altura. Era buena la imagen de los pupilos de Rudi Garcia, que no obstante acusaban falta de puntería y en el minuto 25 vivieron un susto tremendo debido a un gol anulado a Mehdi Taremi.

En una falta al borde del área, Ehsan Hajsafi pasó en vez de tirar y Taremi controló con su bota diestra a ras de césped mientras se giraba; marcó con un zurdazo rápido también raso, pero por centímetros estaba en fuera de juego y se salvó Bélgica de irse perdiendo a la primera pausa de hidratación, que llegó más tarde de lo habitual y cortó el ritmo.

Para combatirlo, en el 42' bombeó Trossard un balón desde lejos hacia la llegada de De Bruyne a las inmediaciones de Beiranvand, si bien su intento de vaselina fue ineficaz para batir al guardameta iraní. Tampoco lo consiguió superar De Cuyper un minuto más tarde con una semivolea de zurda en plena carrera tras un centro medido de su compañero Tielemans.

La mejor ocasión de la primera mitad fue igualmente de los 'diablos rojos', en un centro de De Bruyne a pie natural desde la banda izquierda y que por poco no cabeceó Lukaku. Después del descanso, Saleh Hardani fue sustituido por Alireza Jahanbakhsh, quien creó peligro a los escasos segundos de reanudarse el partido con un zurdazo que se marchó desviado.

Respondió en el campo contrario Alexis Saelemaekers con una volea de diestra en un saque de esquina, pero estrelló su remate en el lateral de la red. Y no tardó Irán en dar la réplica, en un saque de banda enviado por Jahanbakhsh al área rival, con prolongación de un compañero para que Taremi pusiera en apuros a Courtois mediante un derechazo de volea.

En un tramo de vaivenes, la selección europea fabricó en el 59' una ocasión clamorosa de gol; Trossard metió un balón bombeado al área, De Bruyne lo controló sobre la línea de fondo y pasó raso para que rematase De Cuyper a bocajarro, pero Beiranvand con reflejos felinos hizo desde el suelo un paradón, acción directa a los 'highlights' de la televisión.

Estaba en racha el portero iraní, como demostró repeliendo algo más tarde un zurdazo potente del recién entrado Dodi Lukébakio. Sin embargo, los 'diablos rojos' sufrieron un contratiempo cuando Nathan Ngoy en el minuto 66 realizó un mal pase hacia atrás siendo último defensor, agarró a Taremi porque le había robado la bola y ese lance tuvo máximo castigo.

Tarjeta roja directa para el central del Lille, lo cual provocó que Rudi Garcia reconfigurase el plan atrás, retirando del campo a Lukaku para dar entrada a Arthur Theate. Ese escenario con un jugador menos era una reválida para el 'Team Melli', que en el minuto 81 incordió con un derechazo lejano de Ezatolahi, parado por Courtois en dos tiempos.

Aun así, los belgas no le perdían la cara all partido y tuvieron otra gran oportunidad cuando Trossard halló espacio para abrir hacia la banda derecha para la llegada de Timothy Castagne, quien centró raso al punto de penalti y De Cuyper remató de derechas según le venía, luciéndose el cancerbero de Irán nuevamente con otra intervención a ras de césped.

De cara al correcalles de los últimos minutos, Matias Fernandez-Pardo entró en el equipo europeo para agitar el encuentro con su velocidad y en el tiempo añadido envió un derechazo muy por encima del larguero. Un minuto más tarde, Lukébakio buscó el gol con una acción habitual suya: zurdazo desde el pico derecho del área, pero se pasó un poco de fuerza.

Ese tiempo de descuento se consumió y los 'diablos rojos' cosecharon su segundo empate en sus dos partidos de este Mundial, aún sin carburar dentro de un Grupo G donde tienen los mismos dos puntos que la selección de Irán, y ambas pendientes de lo que hagan Nueva Zelanda y Egipto.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BÉLGICA, 0 - IRÁN, 0 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

BÉLGICA: Courtois; Meunier (Castagne, min.58), Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans; Raskin (Vanaken, min.58); Saelemaekers (Lukébakio, min.58), De Bruyne (Fernandez-Pardo, min.87), Trossard; y Lukaku (Theate, min.73).

IRÁN: Beiranvand; Kanaani, Hardani (Jahanbakhsh, min.46), Khalilzadeh, Nemati, Hajsafi (Mohammadi, min.66); Mohebi (Torabi, min.66), Ghoddos (Moghanlou, min.78), Ezatolahi (Hosseinzadeh, min.85), Rezaeian; y Taremi.

--ÁRBITRO: Darío Herrera (ARG). Amonestó con tarjeta amarilla a Lukaku (min.3) por parte de Bélgica y a Ezatolahi (min.33) en Irán, y expulsó con roja directa a Ngoy (min.66) por parte de Bélgica.

--ESTADIO: SoFi Stadium, 70.317 espectadores.