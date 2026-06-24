Bellingham desdramatiza el empate contra Ghana: "No es el fin del mundo"

El internacional inglés del Real Madrid Jude Bellingham en el debut de la selección de las islas en el Mundial de fútbol de 2026 contra Croacia. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

BOSTON (ESTADOS UNIDOS), 24 Jun. (EP/DPA) -

El centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham restó dramatismo al empate (0-0) de la selección de Inglaterra contra Ghana en la segunda jornada del Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá, disputada en Boston, y afirmó que este resultado "no es el fin del mundo".

El equipo de Thomas Tuchel no pudo dar continuidad a su notable debut de la semana pasada contra Croacia, ya que la defensa de Ghana les impidió sumar su segundo triunfo en la 'maldita' segunda jornada, en la que ha sumado cuatro igualadas en grandes torneos, tres de ellas por 0-0.

No obstante, Inglaterra es líder del grupo L, con cuatro puntos, los mismos que Ghana, y uno más que Croacia, tercera, y está virtualmente clasificada para los dieciseisavos de final antes de afrontar la última jornada de la fase de grupos contra Panamá.

"Ha sido muy frustrante. Da la sensación de que en todos los torneos en los que he estado ha sido lo mismo: una actuación decente para empezar y una buena victoria. Y luego, justo en el segundo, nos sentimos un poco frustrados por cómo defendieron y cómo se plantearon el partido", comentó el jugador blanco, elegido el mejor del partido contra el equipo africano.

Para Bellingham, hay que dar "crédito" a Ghana, porque hizo el partido "que buscaban". "No conseguimos desmontar su defensa, ni siquiera con todos los saques de esquina, toda la posesión y todos los disparos a puerta desde lejos. Pero son cosas que pasan. Es importante, tanto para nosotros como para vosotros, no ponernos demasiado negativos ni obsesionarnos demasiado con esto", solicitó.

En este sentido, el internacional inglés dijo que analizarán las imágenes del partido para corregir errores frente a Panamá. "Sin preocupaciones, sin estrés, sin drama alguno. Es importante. Soy joven, pero sigo siendo uno de los jugadores con más experiencia. Y mi mensaje ha sido simplemente asegurarnos de mantener una actitud positiva y conservar el buen ambiente que tenemos", señaló.

"No es el fin del mundo; son cuatro puntos, lo que nos coloca en una buena posición. Y luego, de cara a Panamá, descansar, recuperarnos y volver a la carga. Creo que Ghana sabía lo que tenía que hacer para lograr la clasificación", añadió.

A su juicio, el equipo de Carlos Queiroz cuajó un excepcional partido por su organización defensiva y, sobre todo, por la forma en que bloquearon el juego inglés por el centro. "Nos obligaron a jugar y canalizarnos hacia las bandas, y luego tenían jugadores que se comprometían y ayudaban al extremo ante las amenazas que planteábamos. Hay que reconocerles el mérito, son excelentes. Probablemente podríamos haber hecho un poco más para abrir su defensa, y hacia el final del partido, creo que se trata simplemente de comprometer a los jugadores y tratar de asumir riesgos, pero no es el fin del mundo", concluyó.