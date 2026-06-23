Bosnia y Catar, obligadas a ganar

Julen Lopetegui en el Catar-Suiza del Mundial - Europa Press/Contacto/Bob Kupbens

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones de Bosnia y Herzegovina y Catar se enfrentan este miércoles en Seattle (21.00 horas/DAZN), en la tercera y última jornada del Grupo B, por su primera victoria en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, que permitiría al ganador albergar todavía opciones de pasar como segundo, algo poco factible, o como uno de los ocho mejores terceros.

Tras los dos primeros partidos, tanto europeos como asiáticos han sumado un solo punto, con los de Julen Lopetegui cerrando el Grupo B, que lideran Canadá y Suiza (4), por peor diferencia de goles. Ambos combinados empataron en su estreno para posteriormente caer goleados en su siguiente encuentro.

Catar arrancó su segunda aventura mundialista, después de no haber pasado de la fase de grupos en la edición en la que fue anfitriona, con un reparto de puntos frente a Suiza (1-1) gracias a un tanto en propia meta de Miro Muheim en el descuento. Sin embargo, cayó estrepitosamente días después frente a Canadá (6-0), una goleada que complica dramáticamente sus opciones.

Además, la derrota se saldó también con dos expulsiones que lastrarán la confección del once para Lopetegui. Homam Al Amin vio la roja directa por una falta sobre Buchanan cuando era el último defensor, mientras que Assim Madibo también se fue a la calle por una dura entrada sobre Ismaël Koné que le produjo la rotura de la tibia y el peroné de la pierna izquierda.

Si pierde o empata, Catar quedará eliminada, y solo tendrá opciones de clasificarse como segunda de grupo si vence a los bosnios, Suiza pierde contra Canadá y Catar termina por encima del equipo de Murat Yakin por diferencia de goles, número total de tantos marcados o por clasificación de 'fair play'.

Por su parte, Bosnia y Herzegovina tratará de dejar atrás las malas sensaciones de su derrota ante Suiza (4-1), donde además fue expulsado el central Tarik Muharemovic, que no estará disponible este miércoles para el seleccionador Sergej Barbarez.

Los balcánicos solo tendrán la opción de pasar a dieciseisavos de final como segundos del Grupo B si consiguen ganar a Catar, Canadá pierde contra Suiza y ellos terminan por encima de los norteamericanos por golaveraje. Una derrota les dejaría cuartos y eliminados.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

BOSNIA Y HERZEGOVINA: Vasilj; Dedic, Katic, Radeljic, Kolasinac; Bajraktarevic, Tahirovic, Basic, Alajbegovic; Demirovic y Lukic.

CATAR: Abunada; Al Oui, Ró-Ró, Khoukhi, Al-Brake; Gaber, Fathi, Laye; Edmilson Junior, Abdurisag y Afif.

--ÁRBITRO: Jesús Valenzuela (VEN).

--ESTADIO: Seattle.

--HORA: 21.00/DAZN.