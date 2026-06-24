Bosnia vence a Catar y espera el reparto de billetes a dieciseisavos

24 June 2026, US, Seattle: Bosnia and Herzegovina's Kerim Alajbegovic celebrates after scoring during the 2026 FIFA World Cup Group B match between Bosnia and Herzegovina and Qatar. Photo: Dirk Waem/Belga/dpa - Dirk Waem/Belga/dpa

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección masculina de fútbol de Bosnia y Herzegovina ha ganado este miércoles por 3-1 a la de Catar en la tercera y última jornada del Grupo B en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, y donde los balcánicos esperarán a que concluya esta ronda preliminar para aspirar a dieciseisavos de final.

En el Lumen Field de Seattle, los bosnios tuvieron dos oportunidades en menos de tres minutos gracias a dos zurdazos desde fuera del área, primero de Ermedin Demirovic y luego de Ivan Sunjic, pero ambos siendo repelidos a media altura por el guardameta rival Mahmoud Abunada.

El dominio de los pupilos de Sergej Barbarez era claro, si bien al cuarto de hora Akram Afif protagonizó un contragolpe inesperado y que desbarató Sunjic con un repliegue rápido hasta despejar. Poco más había ocurrido antes de la primera pausa de hidratación; pero, al regresar de ella, el escenario se aceleró y Bosnia golpeó por partida doble.

En el 29', el joven Kerim Alajbegovic recibió la pelota en zona de tres cuartos, se marchó de un oponente haciendo una media bicicleta y desde lejos enganchó un derechazo potente que cogió vuelo hasta entrar casi por la escuadra. Ese golazo animó a los balcánicos, que en el 34' lograron el 2-0 tras una jugada que lanzó el mismo Kerim Alajbegovic.

Desde la banda izquierda, él encontró espacio para pasar al lateral Sead Kolasinac, que lo había doblado y que envió el balón al otro lado del campo; ahí de primeras voleó de diestra el veterano capitán Edin Dzeko, cuyo remate tocó en Sultan Al Brake y modificó su trayectoria, a lo que apenas pudo responder Abunada con una estirada a contrapié.

Subido a esa inercia, el combinado bosnio merodeó después el 3-0 con un zurdazo forzado de Alajbegovic al lateral de la red y poco más tarde lo acarició con un desmarque de Dzeko a la espalda de la zaga catarí, pisando área y culminando su acción individual con un zurdazo cruzadoa ras de suelo, pero que se estrelló en el poste.

Sin embargo, los pupilos de Julen Lopetegui reaccionaron y eso tuvo premio con el 2-1 en el minuto 42. Pedro Miguel, alias Ró-Ró, se internó por la banda derecha y cerca de la línea de fondo centró al área, donde la bola se paseó y en el segundo palo Edmilson Junior la devolvió al primer toque para que Hasan Al-Haydos remachase a bocajarro el 2-1.

Por si fuera poco, los del Golfo Pérsico rozaron el 2-2 en el tiempo de descuento tras otro ataque canalizado por Afif hasta llegar el balón a pies de Ró-Ró, quien mandó un derechazo raso y cruzado al poste. Al volver del descanso, hubo algunas sustituciones por ambos bandos, pero el ritmo no se mantenía igual. Y el calor de Seattle tampoco ayudaba.

Afif era el principal referente de Catar, como demostró en el 57' con un ataque deslavazado que zanjó con un zurdazo alto y muy desviado. La segunda pausa de hidratación, a la que ya no llegó Dzeko por haber sido sustituido previamente por Ermin Mahmic, se antojó clave para mejorar.

Aun así, las ocasiones de gol se hacían de rogar, hasta que el mismo Ermin Mahmic cazó la más clara. En el minuto 79' no había estado lejos de marcar su compañero Esmir Bajraktarevic con un zurdazo seco desde fuera del área, bien despejado por el portero catarí en su estirada. Y al saque de ese córner, cuajó el citado tercer gol bosnio en un barullo.

A rebufo de un par de rebotes, Stjepan Radeljic voleó duro de zurda y tras otra parada el esférico le cayó a Dennis Hadzikadunic, quien entre varios zagueros se zafó bien para ceder ese balón a Mahmic, que anotó con un derechazo casi en el área pequeña de una Catar a la desesperada.

En el tiempo añadido, Ró-Ró buscó un golazo desde muy lejos que, en caso de entrar, habría supuesto un bonito broche a la gris participación de una selección que tras esta derrota terminó colista en el Grupo B con un único punto; en cambio, los bosnios acabaron en el tercer puesto con los mismos cuatro puntos que Canadá, pero con peor diferencia de goles.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BOSNIA Y HERZEGOVINA, 3 - CATAR, 1 (2-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

BOSNIA Y HERZEGOVINA: Vasilj; Radeljic, Malic (Memic, min.46), Katic (Hadzikadunic, min.63), Kolasinac; Basic, Sunjic (Tahirovic, min.46); Alajbegovic (Burnic, min.82), Demirovic, Bajraktarevic; y Dzeko (Mahmic, min.64).

CATAR: Abunada; Pedro Miguel, Khoukhi, Laye, Al Brake; Gaber (Hatem, min.46), Fathi (Al Mannai, min.79), Boudiaf (Ali, min.72); Al Haydos (Al Ganehi, min.56), Edmilson Junior (Alaaeldin, min.79) y Afif.

--GOLES:

1-0, min.29: Alajbegovic.

2-0, min.34: Al Brake (pp).

2-1, min.42: Al Haydos.

3-1, min.80: Mahmic.

--ÁRBITRO: Jesús Valenzuela (VEN). Amonestó con tarjeta amarilla a Mahmic (min.82) por parte de Bosnia y Herzegovina y a Fathi (min.78) en Catar.

--ESTADIO: Lumen Field, 66.925 espectadores.