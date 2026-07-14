Las búsquedas de la camiseta de España crecen más de un 370% en Francia antes de la semifinal. - ADIDAS

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las búsquedas de la camiseta oficial de la selección española de fútbol han aumentado más de un 370 por ciento en Francia durante el mes de junio en la antesala del partido de semifinales del Mundial este martes (21:00 horas) contra Francia, según los datos aportados por el comparador de precios idealo.

El interés por la equipación de 'La Roja' también ha crecido más de un 225% en España, un 280% en Alemania, un 215% en Austria y un 60% en Italia. El responsable de comunicación de idealo, Kike Aganzo, ha afirmado que este incremento demuestra que el torneo se vive como un "fenómeno de identidad y pertenencia" que trasciende lo deportivo.

La celebración del Mundial también ha transformado los hábitos de consumo de los ciudadanos españoles a la hora de seguir los encuentros de fútbol. Entre principios y finales de junio se han registrado notables subidas en las demandas de artículos vinculados a la preparación de los partidos tanto en los hogares como al aire libre.

A este respecto, Aganzo ha explicado que el consumo refleja la necesidad humana de reunirse y celebrar en torno a un acontecimiento común, actuando el torneo como un catalizador de encuentros.

El crecimiento más significativo en la logística de los aficionados se ha dado en las búsquedas de neveras portátiles, las cuales se han disparado un 715%. Este dato ha confirmado el desarrollo de planes veraniegos para seguir las citas de la selección en exteriores, grupos, terrazas o casas con patio para aprovechar la tarde-noche.

De forma simultánea, la compañía ha detectado un repunte en la intención de compra de productos destinados a adaptar los espacios residenciales para el visionado de los juegos. Con el objetivo de transformar el salón de casa en una experiencia similar a la de un estadio de fútbol, los usuarios han incrementado las búsquedas de tiras LED un 365%.

Asimismo, la demanda de barras de sonido ha subido un 300%, mientras que el interés por los proyectores ha experimentado un alza del 265%. Los datos de la plataforma han apuntado a una tendencia orientada a ambientar el entorno mediante imágenes de gran tamaño y audios potentes para convertir cada partido en un evento.

El comparador de precios idealo, fundado en el año 2000 y con sede en Berlín, cuenta actualmente con una media de más de cinco millones de visitas mensuales en el territorio nacional. El portal web en España dispone de más de 89 millones de ofertas de productos que proceden de un total de más de 11.000 tiendas de comercio electrónico. Además de estar operativa en el mercado español desde el año 2013, la multinacional europea presta sus servicios de comparación en Alemania, Austria, Francia, Reino Unido e Italia.