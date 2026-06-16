Las camisetas de Messi, Yamal y Curazao, la más codiciadas por los coleccionistas en el Mundial

El internacional argentino Lionel Messi durante un entrenamiento con la selección antes del debut en el Mundial de 2026 contra Argelia. - Bradley Collyer/PA Wire/dpa

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las camisetas del futbolista argentino Leo Messi, que podría jugar su último campeonato y está considerado como uno de los mejores de todos los tiempos, y de la 'exótica' selección de Curazao son las más codiciadas por los coleccionistas en este Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá 2026, según la plataforma de subastas online Catawiki.

Asimismo, la camiseta del internacional español Lamine Yamal es la segunda equipación más vendida porque la irrupción del icono generacional en su primer Mundial puede adquirir valor en un futuro, según el experto Giovanni Cerra. Por este mismo motivo, le sigue la equipación del delantero francés del PSG Désiré Doué, y del brasileño y jugador del Real Madrid Endrick.

Las camisetas de Bélgica, México y Costa de Marfil son algunas de las más subastadas debido a su diseño y su estética innovadoras. Además, las equipaciones de las selecciones como Curazao, Jordania y Cabo Verde son otras de las más solicitadas por su estreno mundialista.

La demanda de este mercado en la plataforma online de subastas Catawiki ha aumentado un 50 por ciento en 2026 comparado con el año anterior, según la agencia de noticias Tinkle. Este fenómeno también se produjo en los meses previos al Mundial de Qatar 2022, en un 60 por ciento, y a la Eurocopa de Alemania 2024, que ganó España, en un 50 por ciento.

Los coleccionistas de fútbol consideran que las camisetas de las selecciones se han convertido en un atractivo por motivos de belleza, simbólico e histórico. El experto en coleccionismo de fútbol Giovanni Cerra afirma que "las historias detrás de las camisetas son las generan valor y el Mundial es el relato de esas historias".