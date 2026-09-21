La campeona del mundo se concentra este martes para el 'maratón' de la Liga de Naciones

Archivo - Los jugadores de la selección española durante un entrenamiento en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol iniciará este martes su concentración para preparar los cuatro primeros partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones 2026-2027 ante Inglaterra, Croacia, en dos ocasiones, y Chequia, un inusual maratón en este tramo de la temporada para la actual campeona del mundo.

Los 26 internacionales elegidos por el recién renovado hasta 2032 Luis de la Fuente, con las novedades del portero Josep Martínez (Inter), el delantero Roberto Fernández (RCD Espanyol) e Iván Fresneda (Sporting Portugal), este por la baja por lesión de Pedro Porro (Tottenham), están citados por el seleccionador este martes a las 13.00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Esa misma tarde, a partir de las 19.00 horas, la 'Roja' realizará su primer entrenamiento, que será abierto al público, mientras que miércoles, jueves y viernes, el combinado nacional hará tres sesiones matinales a puerta cerrada previstas a las 11.00 horas.

Posteriormente, el viernes por la tarde, la selección viajará a Londres para abrir la Liga de Naciones el sábado 26 a las 20.45 horas ante Inglaterra en Wembley, volviendo a España tras el choque. El domingo 27, entrenamiento por la tarde (19.00) en Las Rozas, y el lunes, tras otra sesión matinal (11.00), vuelo a Sevilla donde el martes se medirá a Croacia en el Estadio de La Cartuja.

Tras este, la campeona del mundo volverá a la capital para preparar el choque ante Chequia del sábado 3 de octubre en el Carlos Tartiere de Oviedo, y cerrará esta larga ventana internacional en Split contra el combinado croata el martes 6.

--LISTA DE CONVOCADOS.

PORTEROS: David Raya (Arsenal), Unai Simón (Athletic Club) y Josep Martínez (Inter de Milán).

DEFENSAS: Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsí y Eric Garcia (FC Barcelona), Marc Pubill y Alejandro Grimaldo (Atlético de Madrid), Marc Cucurella y Dean Huijsen (Real Madrid) e Iván Fresneda (Sporting Portugal).

CENTROCAMPISTAS: Rodri, Pedri y Fermín López (FC Barcelona), Martín Zubimendi y Mikel Merino (Arsenal), Fabián Ruiz (PSG) y Álex Baena (Atlético de Madrid).

DELANTEROS: Lamine Yamal y Dani Olmo (FC Barcelona), Ferran Torres (PSG), Yeremy Pino (Crystal Palace), Nico Williams (Athletic Club), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Víctor Muñoz (Liverpool) y Roberto Fernández (RCD Espanyol).