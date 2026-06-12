Corea del Sur remonta a Chequia y encarrila las eliminatorias

El centrocampista surcoreano In-Beom Hwang (derecha) marca un gol ante Chequia en el Mundial 2026. - -/YNA/dpa

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Corea del Sur venció este jueves, madrugada del viernes ya en España, por 2-1 a la de Chequia en la primera jornada del Grupo A del Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, después de remontar el tanto inicial de Ladislav Krejcí gracias a las dianas de In-Beom Hwang y Hyeon-Gyu Oh, todos en la segunda mitad de un partido en el que los asiáticos fueron muy superiores, logrando tres puntos vitales para el futuro en el torneo.

Los surcoreanos allanaron mucho su camino a los dieciseisavos de final gracias a su victoria en el debut, aunque no empezó de cara para los surcoreanos. Tras una primera parte en la que les faltó colmillo, sufrieron la efectividad de una Chequia que se adelantó en su primer remate a puerta del partido, después de que Corea del Sur gozara de múltiples oportunidades previas, con un Heung-Min Son poco entonado.

Pero el gol en contra despertó ofensivamente a los de Hong Myung-bo, que encontraron en In-Beom Hwang a su particular héroe, como goleador y asistente, para conseguir su primer triunfo y sumar, como la anfitriona México, tres puntos que le aseguran virtualmente una plaza en dieciseisavos de final. Mientras que los checos, que remataron solo en 8 ocasiones por las 15 de los asiáticos, disputarán ante Sudáfrica la próxima jornada una 'final'.

Después de la victoria, horas antes, de México sobre Sudáfrica también en el Grupo A, ambos combinados comenzaron algo temerosos, aunque la iniciativa, como era de esperar, fue del equipo surcoreano. Con los checos echados atrás, Kang-in Lee empezó a inspirarse, con un lanzamiento de falta, sirviendo un excelente balón a Jae-Sung Lee que terminó en córner y, sobre todo, con un tiro lejano que desbarató Matej Kovár.

Pero Chequia estaba alerta y disfrutó de un primer acercamiento en el que Patrick Schick no pudo rematar, aunque forzó un córner, una de las armas más peligrosas de los de Miroslav Koubek, aunque bien defendida por el poderoso Kim-Min Jae. Juego muy trabado en la primera media hora; Cor4ea del Sur se fue apagando ofensivamente, mientras Pavel Sulc lo intentaba con una difícil volea con mucho vuelo que se fue alta.

Aunque las últimas acciones de peligro antes del descanso fueron para Corea del Sur, con Heung-min Son como protagonista de tres transiciones. Sin embargo, el ex del Tottenham no tuvo el acierto esperado y culminó fuera dos de ellas y en otra, no acertó a rematar de lleno, quedando algo desesperado el delantero. Solo un remate a puerta de los asiáticos, por ninguno de los checos en la primera parte.

Y la segunda mitad arrancó con un par de tiros a puerta del combinado surcoreano que detuvo en una doble parada el meta Kovár, que volvió a ser clave minutos después abortando la enésima ocasión para Son, que intentó picar el balón en un uno contra uno. Y Chequia respondió con contundencia a la falta de colmillo de Corea del Sur, con un contundente tanto de cabeza del capitán Krejcí en un saque de banda de Vladimir Coufal, en el primer remate a puerta de los europeos.

Pero el equipo surcoreano vio recompensados sus múltiples intentos pasada la hora de juego, con una jugada individual de In-beom Hwang, que recortó con agilidad dentro del área para definir con clase al palo largo, sin demasiado fuerza, pero sí la suficiente para poner el 1-1 y animar el partido.

Y es que entonces se desató la locura en Guadalajara. Tomás Soucek y su 1,92 metros se impusieron en una falta lateral para hacer el 1-2 en la recta final, aunque el línea levantó el banderín y quedó anulado. Entonces, Corea volvió a espabilar y de nuevo In-Beom Hwang fue el protagonista, esta vez asistiendo al recién incorporado Hyeon-Gyu Oh, quien metió el cuerpo, se hizo un hueco en segundos y batió a Kovár.

Chequia no se amilanó y tuvo en las botas de Adam Hlozek el empate, pero su remate casi a bocajarro dentro del área lo detuvo con reflejos de felino el guardameta Seung-Gyu Kim.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: COREA DEL SUR, 2 - CHEQUIA, 1 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

COREA DEL SUR: Kim; Seol, Han-Beom Lee, Kim-Min Jae, Gi-Hyuk Lee, Tae-Seok Lee (Ji-Sung Eom, min.69); Seung-Ho Paik (Jin-Seob Park, min.84), In-Beom Hwang (Jin-Gyu Kim, min.84); Kang-In Lee, Son (Hyeon-Gyu Oh, min.69) y Jae-Sung Lee (Hee-Chan Hwang, min.62).

CHEQUIA: Kovár; Chaloupek, Hranác, Krejcí; Coufal, Soucek, Sojka (Chytil, min.85), Zeleny; Sulc (Hlozek, min.64), Schick (Chory, min.64) y Provod (Sadilek, min.64).

--GOLES:

0-1, min.59: Ladislav Krejcí.

1-1, min.67: In-Beom Hwang.

2-1, min.80: Hyeon-Gyu Oh.

--ÁRBITRO: Amin Omar (EGY). Amonestó a Gi-Hyuk Lee (min.90+6) por parte de Corea del Sur.

--ESTADIO: Guadalajara. 44.985 espectadores.