Cristiano hace historia en la manita de Portugal a Uzbekistán

Cristiano Ronaldo celebra uno de sus goles en el partido entre Portugal y Uzbekistán en el Mundial 2026 - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Portugal ha ganado martes a Uzbekistán (5-0) en la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026 para desquitarse con esa 'manita' y una gran actuación del capitán Cristiano Ronaldo del empate inicial ante la RD Congo y soñar con liderar el grupo, mientras que los uzbekos no pudieron hacer demasiado más para maquillar el marcador y tienen casi imposible seguir vivos.

La noche de Houston sirvió para recordar por qué Portugal sigue apareciendo entre las favoritas. Después del inesperado tropiezo en el estreno, el conjunto de Roberto Martínez respondió con autoridad y encontró además el escenario perfecto para que Cristiano siguiera agrandando una carrera que ya parece fuera de escala.

El delantero del Al-Nassr marcó dos goles, se convirtió en el primer jugador en la historia en marcar en seis Mundiales distintos -2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026- y alcanzó los diez tantos para convertirse también en el máximo goleador portugués en Mundiales, además de ser a sus 41 años el segundo goleador más veterano, que no viejo, en estos campeonatos.

Para Uzbekistán, que había dejado buenas sensaciones pese a perder contra Colombia en su debut, la derrota le deja prácticamente sin margen. El equipo dirigido por Fabio Cannavaro compitió por momentos y llegó incluso a ilusionarse con un golazo que luego anuló el VAR, pero terminó siendo superado por el ritmo, el talento y la pegada de una Portugal que no quiso volver a especular. Y se jugará el liderato ante Colombia, objetivo cumplido.

Los portugueses salieron con una intención muy distinta a la mostrada ante la RD Congo. Apenas necesitaron seis minutos para encontrar el primer golpe. João Cancelo rompió la banda derecha y puso un centro medido para Cristiano Ronaldo, que apareció dentro del área para conectar una volea de derechas imposible para Abduvokhid Nematov. Era el estreno goleador del capitán en este Mundial y un tanto que ya tenía valor histórico.

Portugal olió rápido la fragilidad rival y amplió diferencias antes de la media hora. En una falta directa en la frontal, cuando todos esperaban el disparo de Cristiano, apareció la pizarra de Roberto Martínez. El lateral del Paris Saint-Germain Nuno Mendes sorprendió absolutamente a todos lanzando al palo del portero para colocar el segundo y dejar muy tocado al conjunto asiático.

No bajó del todo los brazos Uzbekistán. De hecho, tuvo su momento. Aziz G'aniev se inventó un auténtico golazo desde la frontal que daba vida al partido, pero el VAR llamó al colegiado marroquí Jalal Jayed y este anuló la acción tras detectar una falta previa clara de Abbosbek Fayzullaev sobre Cancelo. Aquella acción terminó siendo un punto de inflexión.

Porque cuando el partido parecía estabilizarse, volvió Cristiano. Portugal había bajado algo el ritmo y Uzbekistán empezaba a acercarse tímidamente a Diogo Costa, pero una transición lanzada con precisión quirúrgica por Bruno Fernandes dejó al capitán solo ante Nematov. Cristiano definió cruzado para firmar el 3-0 y alcanzar su décimo gol mundialista, otro récord más para su colección. Antes del descanso todavía rozó el tercero de su cuenta particular, otra vez tras una arrancada de Cancelo, pero el central del Manchester City Abdukodir Khusanov evitó el gol prácticamente sobre la línea.

Con todo resuelto, Portugal no levantó el pie tras el descanso. Fayzullaev obligó a intervenir a Diogo Costa en una de las pocas llegadas claras uzbekas y Cristiano siguió buscando el triplete. Incluso volvió a aparecer una acción ensayada de laboratorio: amagó con no lanzar una falta frontal, aceleró de repente para recibir un balón picado de Bruno Fernandes y remató libre de marca, pero esta vez Nematov reaccionó rápido y salvó el tanto con la pierna.

El cuarto acabó llegando poco después y de forma cruel para Uzbekistán. En un córner, el central Khusanov terminó introduciendo el balón en su propia portería con ayuda involuntaria de su guardameta. El castigo ya era excesivo para un equipo que había intentado competir.

Y Cristiano, que jugó el partido completo, siguió insistiendo. Primero con un remate desviado por Rustam Ashurmatov tras una recuperación alta de Nuno Mendes y después con otro disparo potente dentro del área que volvió a encontrar respuesta en Nematov. También Bruno Fernandes quiso sumarse desde lejos, pero el portero uzbeko mantuvo el tipo.

El cierre quedó reservado para Rafa Leão. Recién entrado, frustró primero una jugada en la que Cristiano reclamaba el pase, pero casi en la siguiente acción hizo lo mejor que sabe hacer: recibió desde la izquierda, se fue hacia dentro y soltó un misil imparable para firmar el 5-0 definitivo.

Portugal despeja dudas, recupera sensaciones y llegará con opciones de pelear por el liderato del Grupo K en la última jornada ante una Colombia que, si gana a RD Congo, se pondrá líder. Y Cristiano, una vez más, se marchó dejando la sensación de que incluso en su sexto Mundial sigue encontrando nuevas formas de hacer historia.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: PORTUGAL, 5 - UZBEKISTÁN, 0 (3-0, al descanso).

--EQUIPOS.

PORTUGAL: Diogo Costa; Cancelo (Semedo, min.45), Rúben Dias, Veiga, Nuno Mendes; João Neves (Bernardo Silva, min.76), Vitinha (Leão, min.83); Pedro Neto (Conceiçao, min.45), Bruno Fernandes, João Félix (Trincao, min.63); y Cristiano Ronaldo.

UZBEKISTÁN: Nematov; Khusanov, Ashurmatov, Abdullaev; Karimov (Jiyanov, min.90+2), Khamrobekov (Mozgovoy, min.45), Shukurov (Esanov, min.90+2), Nasrullaev (Alijonov, min.45); G'aniev, Shomurodov y Fayzullaev.

--GOLES.

1-0. Min.6: Cristiano Ronaldo.

2-0. Min.17: Nuno Mendes.

3-0. Min.39: Cristiano Ronaldo.

4-0. Min.60: Khusanov (pp).

5-0. Min.87: Leão.

--ÁRBITRO: Jalal Jayed (MAR). Amonestó a Veiga (min.68) en Portugal y a Odiljon Khamrobekov (min.14) en Uzbekistán.

--ESTADIO: NRG Stadium de Houston (Estados Unidos).