Cucurella: "Voy a trabajar duro para que mi versión en la selección se vea en el Real Madrid"

Marc Cucurella con la selección española de fútbol - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El internacional español Marc Cucurella ha asegurado que va a "trabajar duro" para que la "versión" que se ve de él en la selección se vea también "en el Real Madrid", además de recordar que solo será "a final de temporada" cuando se pueda "valorar" lo que consiga el conjunto blanco.

"En la selección llevo muchos partidos, el Madrid es un nuevo club para mí, casi no hemos tenido pretemporada, llevo menos de diez partidos... Está claro que hay cosas que mejorar, también me tengo que adaptar a los compañeros, pero voy a poner lo mejor de mí a trabajar duro para que la versión que se ve aquí en la selección sea la misma que se vea en el Real Madrid", señaló en la rueda de prensa previa al encuentro.

En este sentido, explicó que "todo es un proceso". "En la selección hace tiempo que tenemos al míster, muchos de los jugadores ya llevan un montón de años trabajando juntos. Todo en la vida es conocerse, es entenderse y es también aceptar de que estamos en un proceso. Nosotros acabamos de empezar ahora con un entrenador nuevo, muchos de los jugadores han tenido poco tiempo de pretemporada, y es pronto aún para hablar", subrayó.

"Es verdad que quizás el inicio no ha sido el que todos esperábamos, hemos tenido buenos partidos pero quizás nos ha faltado un poco la regularidad. Todo es un proceso y donde se va a valorar va a ser a final de temporada, con lo que conseguimos. Ahí es donde realmente podremos valorar el trabajo que hemos hecho", continuó.

También valoró el hecho de que por primera vez en mucho tiempo el conjunto blanco tenga a tres futbolista en la selección absoluta. "El Real Madrid es uno de los mejores clubes del mundo y eso conlleva tener jugadores en las selecciones. Es verdad que las últimas veces ha habido poca participación, y que poco a poco vaya habiendo compañeros es muy importante. Un club como el Madrid es a lo que aspira o lo que merece. Hay gente joven en la cantera, hay muy buenos jugadores, algunos chavalitos entrenan con nosotros. Poco a poco a ver si van teniendo más protagonismo y podemos seguir teniendo más compañeros aquí", indicó.

En otro orden de cosas, el defensa catalán habló de Santi Denia, ahora seleccionador checo y con el que coincidió en las categorías inferiores de la selección. "Compartimos buenos momentos. Me ayudó a crecer en muchos aspectos. Ojalá podamos jugar a nuestro mejor nivel porque será un partido difícil", advirtió.

Por otra parte, bromeó con sus opciones en el Balón de Oro. "Si me tocase votar a mí, me votaría a mí mismo. Muchos de los candidatos son compañeros míos. Que gane al que le toque, toque quien toque voy a estar feliz. Eso se lo dejo a los que votan y ya está. Seguramente al tener compañeros algún regalito me va a caer por ayudarles a ganar", dijo entre risas.

Por último, Cucurella agradeció las muestras de cariño que recibe de muchos aficionados y ofreció las posibles razones de por qué cae bien. "Quizás por mi aspecto, un poco diferente, quizás llama más la atención. Estoy contento por todo, no sólo por lo deportivo, sino por lo personal, por el cariño que me da la gente. Quiero seguir así, hacer feliz a las personas es algo muy bonito", finalizó.