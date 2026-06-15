Deschamps: "España es la clara favorita en el Mundial, no me cabe duda"

Archivo - El seleccionador francés Didier Deschamps - Marijan Murat/dpa - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, dejó claro este lunes que la selección española es "la clara favorita" a conquistar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y que su equipo tiene "un gran potencial" pero que no la considera "más fuerte que las demás".

"Si los españoles nos consideran los favoritos para el Mundial... pero si hay un favorito, es España. Espero que los colegas franceses le pregunten a mi homólogo español sobre eso", bromeó Deschamps después de ser preguntado por esta cuestión por un periodista español y antes de que la 'Roja' tropezase en su debut ante Cabo Verde.

De todos modos, el técnico no olvida que, "por supuesto", la actual subcampeona mundial "tiene un gran potencial". "Pero aún queda mucho camino por recorrer y también hay una renovación en marcha. Tenemos jugadores de gran calidad, pero para algunos, este será su primer Mundial. No voy a considerar a la selección francesa más fuerte que las demás, pero la clara favorita es España, no me cabe duda", reiteró.

También elogió a Senegal, su rival este martes en el estreno en la Copa del Mundo y al que calificó de "altísimo nivel". "Siempre hemos sentido el mismo respeto y atención hacia todos los rivales a los que nos hemos enfrentado, pero Senegal se encuentra entre los mejores equipos de África y del mundo", recalcó.