Doku se reincorporará el martes a la selección belga tras asistir al nacimiento de su hijo

Jeremy Doku durante el Bélgica-Egipto del Mundial 2026 - Dirk Waem/Belga/dpa

LONDRES 22 Jun. (PA Media/dpa/EP) -

El extremo belga Jeremy Doku ya está listo para reincorporarse a la concentración de su selección en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá después de volver a Reino Unido para asistir al nacimiento de su hijo.

El futbolista del Manchester City, de 24 años, no estuvo este domingo en el segundo choque de Bélgica ante Irán ya que se volvió a Londres para estar con su esposa en el nacimiento de su hijo Praise, pero ahora se reincorporará para poder estar en el importante partido ante Nueva Zelanda donde los 'Diablos Rojos' se van a jugar la clasificación tras sumar dos empates en sus dos primeros encuentros ante Egipto e Irán.

"Enhorabuena a Jeremy Doku y a su familia por el nacimiento de su primer hijo, Praise. Con la autorización y acompañado por uno de nuestros médicos del equipo, Jeremy viajó a Londres para estar con su esposa en esta ocasión tan especial. Jeremy se reincorporará a la concentración mañana martes por la tarde en Seattle, mientras continúan los preparativos para el próximo partido contra Nueva Zelanda", detalló la cuenta oficial de la selección belga en 'X'.