El ecuatoriano Moisés Caicedo durante el Ecuador-Costa de Marfil del Mundial 2026 - Emmanuele Mastrodonato/IPA via Z / DPA

Ecuador necesita acabar con el sueño de Curazao

La 'Tri' y la debutante se juegan muchas de sus opciones de estar en los dieciseisavos del Mundial

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones de Ecuador y Curazao se enfrentarán este sábado (02.00 horario peninsular del domingo en España/DAZN) en el Estadio de Arrowhead de Kansas City en la segunda jornada del Grupo E del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, un duelo clave para el futuro de ambas tras sus derrotas en sus respectivos estrenos.

Ecuador afronta este encuentro después de perder por la mínima (1-0) y en el minuto 90 contra Costa de Marfil en el primer partido mundialista, donde puso fin a su buena racha de 19 partidos consecutivos sin perder y tras un encuentro donde desaprovechó sobre todo su buena primera parte, con dos maderas topándose en su intento de hacer gol.

Peor le fue a la debutante Curazao, aunque en su caso era algo más esperado ya que jugaba su primer partido en una Copa del Mundo ante la tetracampeona Alemania, que no tuvo excesivos miramientos para golearla 7-1, aunque pudo saborear, no sólo su primer e histórico gol, sino que este sirvió también para poner una momentánea felicidad con el 1-1.

Ahora, ambos combinados se encontrarán en este segundo partido donde ya es obligatoria sumar, mejor con tres puntos que con uno, si no quieren complicarse un billete a unos dieciseisavos de final que se presentaban como una obligación para la 'Tri', que venía con confianza tras su gran racha y su brillante segunda posición en las Eliminatorias Sudamericanas.

Sin embargo, las urgencias para el combinado ecuatoriano han aumentado por ese postrero gol de Amad Diallo y su margen de fallo se ha estrechado ostensiblemente, teniendo en cuenta además que le tocará cerrar el grupo contra Alemania, su duelo teóricamente más complicado y donde se jugará sus opciones de pasar por segunda vez en su historia a la fase eliminatoria tras alcanzar los octavos en 2006.

Su teórica superioridad y mayor experiencia apuntala el favoritismo de la selección que dirige Sebastián Beccacece, que no se debe dejar llevar por un afán de querer golear también para mejorar sus números de cara a posibles empates a puntos con otra rivales. El técnico argentino podría hacer algún retoque, con Alan Franco tocado en un tobillo tras el choque ante Costa de Marfil, y la posible entrada de Denil Castillo para mejorar la fluidez en el medio.

Enfrente, una Curazao a la que la goleada encajada ante Alemania le complica las opciones de alargar su sueño y que ahora pasan por dar la sorpresa ante Ecuador, un rival frente al que posiblemente ofrezca un planteamiento algo más abierto.

El combinado que dirige Dick Advocaat vivió más de un cuarto de hora de euforia tras el 1-1 del centrocampista Livano Comenencia, pero no pudo sujetar más el poderío ofensivo de la 'Mannschaft', quizá demasiado metida atrás, algo que podría variar ante una 'Tri' que arriba no tiene aparentemente tanta 'dinamita'.

Curazao sí demostró por momentos que si tiene espacios puede correr bien en transiciones veloces, pero necesitará más argumentos ante un equipo con buen físico y que además tiene buena disciplina defensiva. Advocaat deberá decidir si juega con tres centrales o con defensa de cuatro como en el debut.

FICHA TÉCNICA

--POSIBLES ALINEACIONES:

ECUADOR: Galíndez; Preciado, Ordóñez, Pacho, Hincapié; Caicedo, Castillo; Yeboah, Vite, Plata; y Valencia.

CURAZAO: Room; Floranus, van Ejima, Obispo, Fonville; Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna; Chong, Locadia y Antonisse.

--ÁRBITRO: Ning Ma (CHN).

--ESTADIO: Arrowhead de Kansas City (Estados Unidos).

--HORA: 02.00/DAZN.