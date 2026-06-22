Mostafa Zico celebra su gol en el Nueva Zelanda-Egipto del Mundial 2026 - -/PHOTOSPORT/dpa

Egipto se estrena por fin con remontada a Nueva Zelanda

Los 'Faraones' logran su primera victoria en un Mundial tras ganar 1-3 a los 'All Whites' después de una gran segunda parte y atisban los cruces

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Egipto se impuso este domingo en el Estadio BC Place de Vancouver por 1-3 a Nueva Zelanda en la segunda jornada del Grupo H del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, una victoria con significado especial ya que supone la primera de su historia en el evento y que además le pone muy bien situada para alcanzar los cruces.

A la novena fue la vencida para los 'Faraones', que sólo habían arañado tres empates en sus anteriores ocho encuentros en una Copa del Mundo. En el duelo que se presentaba como una buena opción para ellos, pero también para su rival, firmó una gran segunda parte para remontar el gol de los 'All Whites' que tendrán que seguir esperando para sumar su primer triunfo mundialista.

De inicio dio la sensación de que Nueva Zelanda asumió mejor la buena oportunidad que se le presentaba y el que gestionó mejor los primeros 45 minutos. Egipto intentó dominar a través de la posesión y de lo que pudiera salir de las botas de un activo Mo Salah, el mejor del frente ofensivo de los 'Faraones', con sus acompañantes intermitentes o desacertados.

Las ocasiones tuvieron hasta la pausa de hidratación color de los 'All Whites', que con un juego vertical donde Chris Wood siempre dio un respiro o una buena salida, encontró premio tras dos avisos de Sarpreet Singh y Elijah Just, con un imponente cabezazo sin excesiva vigilancia de su central Finn Surman al cuarto de hora tras un saque de esquina.

Al combinado norteafricano le costó reaccionar en busca de la igualada y no probó a Max Crocombe hasta cerca de la media hora con un disparo de Omar Marmoush. De ahí al final, mucha igualdad, pero las mejores opciones para los de Hossam Hassan, con una falta de Salah y un balón mal rematado por Emam Ashour en una buena posición tras un centro de Zico.

INTENSA REACCIÓN EGIPCIA

Pero Egipto subió una marcha tras el paso por los vestuarios y los 'All Whites ya empezaron no sólo a sufrir sino a no encontrar la forma de replicar y llevar a su terreno un partido que tuvo casi siempre una sola dirección ya que Nueva Zelanda dejó de conectar con Wood y se vio sometida.

Los 'Faraones' le metieron mucho ritmo e intensidad, y pese a sufrir un pequeño susto en un cabezazo de espaldas de McCowatt, fue Crocombe el que comenzó a estar más tensa. Salah, en un remate en semifallo, y Zico, que lo estrelló en el cuerpo de Surman con todo a favor, dieron los avisos de lo que se avecinaba para los neozelandeses.

Zico premió por fin la ambición de su selección y con un potente cabezazo puso la igualada, y minutos después, con una buena combinación dentro del área, Salah definía con su zurda lejos del alcance de Crocombe para darle la vuelta al marcador del BC Place de Vancouver. Los 'All Whites' quedaron tocados y ni siquiera la pausa de hidratación ni los cambios le ayudaron. Trezeguet, en un saque de esquina, sentenció para los egipcios en el tramo final.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: NUEVA ZELANDA, 1 - EGIPTO, 3 (1-0, al descanso)

--ALINEACIONES:

NUEVA ZELANDA: Crocombe; Payne (Bindon, min.85), Surman, Boxall, Cacace (Randall, min.76); Singh (Thomas, min.76), Stamenic, Bell, Just (De Vries, min.85); McCowatt (Old, min.66) y Wood.

EGIPTO: Shobeir; Hany, Fathy (Rabiaa, min.41), Ibrahim, Fatouh; Lasheen, Attia; Zico (Abdelkarim, min.76), Salah (Abdelmaguid, min.84, Abdelmonem, min.99), Ashour (Zizo, min.84); y Marmoush (Trezeguet, min.76).

--GOLES.

1-0, minuto 15. Surman.

1-1, minuto 58. Zico.

1-2, minuto 68. Salah.

1-3, minuto 82. Trezeguet.

--ÁRBITRO: Omar Mohamed Al Ali (UAE). Amonestó a Singh (min.20), McCowatt (min.34), por Nueva Zelanda, y a Lasheen (min.17), por Egipto.

--ESTADIO: Estadio BC Place de Vancouver.