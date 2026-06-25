Egipto e Irán se juegan el pase y el orgullo en Seattle

Varios jugadores de Irán en el partido contra Bélgica en el Mundial 2026 - Dirk Waem/Belga/dpa

BARCELONA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones de Egipto e Irán afrontan este sábado (5.00 horas en España) en Seattle (Estados Unidos) uno de los partidos con más alicientes de la tercera jornada del Mundial 2026, un duelo abierto tanto por la clasificación como por el contexto que lo rodea, con el liderato del Grupo G todavía sin dueño y ambos equipos dependiendo de sí mismos para alcanzar unas eliminatorias históricas.

El conjunto egipcio llega mejor situado gracias a sus cuatro puntos y a una segunda jornada que dejó una pequeña página para su historia, mientras que los iraníes, siempre con parte del foco mediático puesto en su situación política y en sus idas y venidas de Estados Unidos, quieren hacer historia y salvaguardar su honor con un triunfo.

Después del prometedor empate contra Bélgica (1-1), donde rozó una victoria de prestigio, Egipto volvió a mostrar una versión competitiva liderada por Omar Marmoush y Emam Ashour y los 'Faraones' lograron ante Nueva Zelanda (1-3) el primer triunfo mundialista de su historia. Todo ello con una remontada cimentada en una segunda parte mucho más agresiva y culminada por los goles de Mostafa Zico, Mohamed Salah y Trezeguet.

Ese resultado coloca a los africanos en una posición privilegiada. Una victoria les garantizaría el liderato del grupo y un cruce teóricamente más amable en dieciseisavos. Incluso el empate podría bastarle para acabar primeros si Bélgica no gana a Nueva Zelanda o si lo hace sin recuperar una gran diferencia de goles. Solo un triunfo amplio de los belgas en el otro partido desplazaría a Egipto al segundo puesto.

Irán, mientras, sigue invicto pero todavía no ha conseguido convertir sus buenas sensaciones en una victoria. Abrieron este Mundial con un vibrante 2-2 frente a Nueva Zelanda, reaccionando dos veces gracias a los tantos de Ramin Rezaeian y Mohammad Mohebi, y después firmaron un trabajado empate sin goles contra Bélgica. En un duelo en el que volvieron a apoyarse en la solidez de Alireza Beiranvand y en el que estuvieron cerca incluso de llevarse el encuentro ante una selección europea que terminó con diez jugadores.

Los iraníes tienen ante sí un escenario sencillo sobre el papel: ganar y esperar qué ocurre en el otro encuentro. Un triunfo les mete seguro en los cruces y todavía podrían acabar primeros si Bélgica no vence o si no mejora suficientemente la diferencia de goles respecto a ellos. El empate, en cambio, solo les serviría si Bélgica y Nueva Zelanda también igualan.

Sobre el césped se espera un choque de estilos interesantes. Egipto ha demostrado más capacidad para crecer durante los partidos y apoyarse en la calidad de Salah y Marmoush para acelerar cuando encuentra espacios, mientras que Irán se ha mostrado como un equipo incómodo, sólido y con más paciencia que brillantez, competitivo incluso ante selecciones de mayor cartel. Además, ninguno tiene una gran tradición mundialista reciente: Egipto nunca ha alcanzado una fase eliminatoria e Irán busca romper por fin esa barrera en su cuarta participación consecutiva.

También hay pocos antecedentes entre ambos combinados pese a la cercanía geográfica entre África y Asia. Solo se han enfrentado dos veces y no cruzan caminos desde el año 2000, lo que añade un punto de incógnita a un partido que enfrenta a dos selecciones dominadoras en sus respectivas confederaciones y con una oportunidad poco habitual de abrir una nueva etapa en su historia mundialista.

Más allá del aspecto deportivo, el encuentro llega rodeado de atención por celebrarse en Seattle coincidiendo con el inicio del 'Pride Fest', uno de los eventos más reconocibles de la ciudad vinculado a la visibilidad y defensa de los derechos del colectivo LGBTQI+. Esa coincidencia ha convertido el partido en uno de los focos extradeportivos del torneo por el contraste entre el espíritu del festival y el debate internacional existente sobre la situación de los derechos y libertades del colectivo en Egipto e Irán, aunque la organización mantiene el foco oficial en el césped.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

EGIPTO: Shobeir; Hany, Yasser Ibrahim, Rabia, Ahmed Fatouh; Marawan Attia, Mohanad Lasheen; Salah, Emam Ashour, Zico; Marmoush.

IRÁN: Beiranvand; Rezaeian, Nemati, Khalilzadeh, Mohammadi; Mohebi, Ezatolahi, Ghoddos, Yousefi; Torabi, Taremi.

--ÁRBITRO: Szymon Marciniak (POL).

--ESTADIO: Lumen Field, Seattle (Estados Unidos).

--HORA: 5.00/DAZN.