Eloy Room, guardameta de Curazao, está deseando enfrentarse a un "gran referente" como Manuel Neuer

Archivo - Eloy Room durante un partido con la selección de Curazao - Europa Press/Contacto/Ismael Sanchez Garcia

WASHINGTON 11 Jun. (dpa/EP) -

El guardameta de la selección de Curazao, Eloy Room, aguarda con expectación el primero partido de la historia en un Mundial cuando este domingo se enfrenten además a la tetracampeona Alemania, con el añadido para él en los personal de poder tener enfrente a uno de sus "grandes referentes".

"Esperaba que volviera porque es uno de mis grandes referentes", declaró Eloy Room a la agencia de noticias alemana 'dpa'. "Es un portero muy moderno, ha cambiado la forma de jugar de los porteros. Es bueno en todos los aspectos. Eso lo convierte en uno de los mejores porteros de todos los tiempos", añadió.

Neuer, ganador del Mundial de 2014, fue convocado de nuevo a los 40 años tras dos años de retirada a nivel internacional y se espera que esté recuperado de una lesión muscular para que ocupe la titularidad. "Quizá no nos vendría mal que hubiera otro portero bajo los palos, pero tengo muchas ganas de enfrentarme a Manuel Neuer", confesó el arquero del Miami FC.

Cuando se le preguntó si quería la camiseta de Neuer tras el partido, optó por el tono bromista: "Creo que Neuer quiere la mía". Luego, más en serio, reconoció que "conseguir su camiseta sería la guinda del pastel" al debut de Curazao, una isla del Caribe que forma parte de los Países y que es uno de los cuatro debutantes en el Mundial y el país más pequeño que jamás haya participado en el torneo.

Además de la cuatro veces campeona Alemania, el equipo dirigido por el veterano entrenador holandés Dick Advocaat se enfrentará también a Ecuador y Costa de Marfil en la fase de grupos. "Es muy especial estar en el Mundial. Alemania tiene un buen equipo, pero si quieres jugar en el escenario más importante, tienes que ser capaz de plantar cara a los mejores", admitió Room.